García Tejero brinda relatos y emociones en la biblioteca

En la tarde del 21 de abril tuvo lugar un encuentro literario con Ana Isabel García Tejero a las 17.00 horas en la biblioteca municipal. La autora, vecina de la localidad de Vera de Moncayo, compartió su experiencia y proceso creativo, y dialogó con los lectores sobre su libro de relatos Una maleta a medio llenar.

Un encuentro muy ameno y emotivo, ya que la escritora deleitó a los presentes con una representación teatralizada de uno de sus relatos, que gustó muchísimo. Todos salieron encantados de su manera de escribir y de contar, y agradecieron que quisiera compartir su obra haciéndonos disfrutar de una bonita tarde entre palabras que narran el devenir de la vida, entre vivencias, sueños y realidades que evocan distintos sentimientos e interpretaciones. Al final de la tertulia donde se resolvieron algunas preguntas y curiosidades, nos firmó encantada y agradecida por la buena acogida, unos ejemplares que se quedaron como fondo en la biblioteca de Fuendejalón.