PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El Gobierno central construye nuevas infraestructuras forestales en Borja
La Crónica del Campo de Borja
Borja continúa avanzando en la recuperación de su entorno natural tras el incendio registrado en agosto del 2022 mediante varias actuaciones financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es mejorar la prevención de incendios y reforzar infraestructuras en zonas sensibles del municipio.
El Ayuntamiento de Borja, junto con los Agentes de Protección de la Naturaleza, ha priorizado distintos proyectos ya en ejecución. Entre ellos destaca la construcción de un nuevo corral para ganado ovino en la zona conocida como Peñas Negras, con una inversión de 250.000 euros.
También se están instalando depósitos de agua para facilitar la intervención de medios aéreos en caso de incendio. En Los Llanos se está construyendo un depósito con capacidad para 400.000 litros, cuyo presupuesto asciende a 120.000 euros, además de otro en Villarenses-La Selva, valorado en 85.000 euros. El plan incluye además la construcción de tres depósitos de acero en Peñas Negras, Valcardera y Arbolitas, con un coste de 40.000 euros cada uno.
La inversión total asciende a 575.000 euros, que han sido financiados íntegramente por el Gobierno central, con el fin de reforzar la recuperación y protección del entorno natural del municipio.
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