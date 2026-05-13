ASOCIACIÓN JUVENIL
Guías de Aragón visitan Fuendejalón
La Crónica del Campo de Borja
La Asociación Guías de Aragón (AGA) es una asociación juvenil no lucrativa que practica la coeducación con niños y niñas entre 6 y 17 años. Tienen varios grupos repartidos por Zaragoza que, durante el curso realizan actividades, juegos, talleres en los que comparten tiempo, aprenden y conviven juntos. Del 30 de marzo al 1 de abril, hicieron una actividad por el Campo de Borja que llamaron Travesía Guía. Consistió en hacer varias rutas a pie por grupos de edades que acabaran en Fuendejalón.
Los más pequeños, las Plumitas (6 y 7 años), el primer día hicieron ruta de Albeta a Bureta, donde visitaron el Burosque Encantado en el que estuvieron jugando y se lo pasaron fenomenal. Y el segundo día fueron de Bureta hasta Fuendejalón.
Los Alitas (de 8 a 10 años) fueron desde Magallón hasta Pozuelo, donde pudieron ver el geiser. Durmieron allí, y el segundo día fueron de Pozuelo a Fuendejalón.
Los Guías (de 11 a 13 años), comenzaron su ruta en Vera, durmiendo en Ambel. Y el segundo día retomaron su ruta hasta Fuendejalón. Por último, las Pioneras (14 y 15 años) y Guías Mayores (16 y 17 años) asumieron el primer día el reto de ir desde Ainzón hasta Tabuenca, y el segundo de Tabuenca a Fuendejalón.
Una vez todos en Fuendejalón, los más de 100 chavales aprovecharon para realizar algún juego por sus calles, conociendo el lugar y a su gente, y durmieron todos en el Centro Cultural Ranillas.
Los mayores tuvieron la oportunidad de plantar unos cuantos árboles. Los no tan mayores, realizaron una visita guiada por la localidad de la mano de la técnica cultural Raquel Tolosa. Y los más pequeños aprovecharon para visitar las panaderías, y ver el gran horno de piedra, de donde nacen las mejores magdalenas.
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