Guías de Aragón visitan Fuendejalón

La Asociación Guías de Aragón (AGA) es una asociación juvenil no lucrativa que practica la coeducación con niños y niñas entre 6 y 17 años. Tienen varios grupos repartidos por Zaragoza que, durante el curso realizan actividades, juegos, talleres en los que comparten tiempo, aprenden y conviven juntos. Del 30 de marzo al 1 de abril, hicieron una actividad por el Campo de Borja que llamaron Travesía Guía. Consistió en hacer varias rutas a pie por grupos de edades que acabaran en Fuendejalón.

Un centenar de jóvenes descubrieron Fuendejalón. / SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños, las Plumitas (6 y 7 años), el primer día hicieron ruta de Albeta a Bureta, donde visitaron el Burosque Encantado en el que estuvieron jugando y se lo pasaron fenomenal. Y el segundo día fueron de Bureta hasta Fuendejalón.

Los Alitas (de 8 a 10 años) fueron desde Magallón hasta Pozuelo, donde pudieron ver el geiser. Durmieron allí, y el segundo día fueron de Pozuelo a Fuendejalón.

Los Guías (de 11 a 13 años), comenzaron su ruta en Vera, durmiendo en Ambel. Y el segundo día retomaron su ruta hasta Fuendejalón. Por último, las Pioneras (14 y 15 años) y Guías Mayores (16 y 17 años) asumieron el primer día el reto de ir desde Ainzón hasta Tabuenca, y el segundo de Tabuenca a Fuendejalón.

Una vez todos en Fuendejalón, los más de 100 chavales aprovecharon para realizar algún juego por sus calles, conociendo el lugar y a su gente, y durmieron todos en el Centro Cultural Ranillas.

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Los mayores tuvieron la oportunidad de plantar unos cuantos árboles. Los no tan mayores, realizaron una visita guiada por la localidad de la mano de la técnica cultural Raquel Tolosa. Y los más pequeños aprovecharon para visitar las panaderías, y ver el gran horno de piedra, de donde nacen las mejores magdalenas.