El interior de Santa María de Gañarul deslumbra

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón culminó las obras de consolidación interior de la ermita de Santa María de Gañarul, en el municipio de Agón, una intervención que ha supuesto una inversión de 36.132 euros y se prolongó durante dos meses. La directora general Patrimonio Cultural en funciones, Gloria Pérez, junto al alcalde de Agón, Pachi Giménez, y responsables de Patrimonio, visitaron el 24 de marzo el templo para conocer de primera mano el resultado de los trabajos.

Con estos trabajos se completan otras dos fases anteriores. / SERVICIO ESPECIAL

La actuación ha permitido estabilizar y reforzar los paramentos y bóvedas de este singular edificio mudéjar del siglo XVI, declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Albarium, bajo la dirección de obra de Cerouno Arquitectos.

El interior de Santa María de Gañarul. / AGÓN

Consolidación interior

La actuación ha permitido estabilizar y reforzar los parametros y bóvedas de este edificio. / SERVICIO ESPECIAL

Las intervenciones realizadas en el interior de la ermita de Santa María de Gañarul consistieron en la eliminación de los morteros carbonatados y degradados presentes en los paramentos verticales y en los plementos. Posteriormente, se aplicó un nuevo enlucido, con mortero de cal.

Por su parte, en el muro norte del tramo central y en sus nervios se retiraron los encalados, se consolidó el mortero existente, se rellenaron las grietas llevando a cabo la reintegración de lagunas y la reintegración cromática, debido a que los restos de policromía presentaban múltiples repintes. En los nervios y ménsulas también se eliminaron los encalados, se consolidó el mortero y se procedió al relleno de grietas. Por último, en el exterior de la ermita se realizó un cepillado para eliminar las sales afloradas en la fábrica.

Estas actuaciones completan las intervenciones realizadas en 2024, centradas en la renovación del pavimento de la nave, la reparación de la escalera de acceso y el saneamiento perimetral exterior, con una inversión de 26.082 euros. A su vez, se suman a las obras ejecutadas en 2018, cuando se recuperó la cubierta -entonces derruida-, se reforzaron las bóvedas y se restauraron los lienzos de ladrillo de las fachadas, así como la puerta de acceso. Con esta última fase, Patrimonio Cultural acumula una inversión total de 182.682 euros destinada a la consolidación y recuperación de esta ermita.

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Durante la visita, Pérez subrayó «la importancia de garantizar la conservación del patrimonio disperso en el territorio aragonés, especialmente en edificios que, como esta ermita, forman parte de la identidad cultural de nuestros municipios y requieren intervenciones periódicas».