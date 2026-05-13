24ª MILLA URBANA ESCOLAR EN BORJA
Una jornada marcada por el deporte y la convivencia
La Crónica del Campo de Borja
Borja acogió el sábado 18 de abril la 24ª edición de la Milla Escolar, una cita que ya forma parte del calendario deportivo de la localidad y que reunió a numerosos participantes en una jornada marcada por el entusiasmo y la convivencia.
La prueba, dirigida principalmente a escolares, se desarrolló en un ambiente festivo en el que el esfuerzo, la superación y el compañerismo fueron los principales protagonistas. A lo largo de la tarde, jóvenes deportistas ofrecieron una destacada muestra de compromiso y espíritu deportivo, respaldados por el apoyo constante de familiares y asistentes.
Desde la organización agradecen la implicación de todas las personas que han contribuido al desarrollo del evento, incluyendo voluntarios, colaboradores y familias, cuyo apoyo resulta fundamental para el éxito de la iniciativa año tras año.
La jornada concluyó con un balance muy positivo, consolidando una vez más la Milla Escolar como un referente del deporte base en la localidad. La organización de la prueba ya mira hacia futuras ediciones con el objetivo de continuar fomentando la práctica deportiva entre los más jóvenes.
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