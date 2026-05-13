Las jornadas culturales de Albeta refuerzan la convivencia

Las jornadas culturales de Albeta volvieron a reunir a vecinos y visitantes en torno a un completo programa de actividades culturales, formativas, gastronómicas y de convivencia que se desarrollaron entre los días 17 y 26 de abril. La programación comenzó el viernes 17 con la inauguración de la exposición de la Escuela de Pintura de Ainzón de Pedro Sagasta. La muestra permaneció abierta hasta el jueves 23 y permitió a los asistentes disfrutar del trabajo artístico realizado por sus alumnos.

Charla sobre los Servicios Sociales de la Comarca del Campo de Borja. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 18, se celebró un curso de primeros auxilios impartido por Víctor Gimeno, voluntario de Cruz Roja, una actividad muy útil y participativa en la que los asistentes pudieron aprender nociones básicas para actuar ante situaciones de emergencia. La jornada siguiente estuvo dedicada al medio ambiente y la convivencia vecinal, con una andada y limpieza del entorno. Tras la actividad, los asistentes compartieron un vermú y una comida de rancho en un ambiente festivo.

Los más pequeños disfrutaron de varias actividades. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 22 se celebró una cena con bocadillos de panceta, seguida de una animada disco móvil, que llenó la noche de música y diversión. Ya el día de San Jorge llegó una de las jornadas más esperadas. La tradicional paella volvió a reunir a todos los vecinos, mientras los más pequeños disfrutaron de un hinchable patrocinado por Excesso Eventos. Por su parte, los aficionados a las cartas participaron en el concurso de guiñote, patrocinado por Fifteen events los conserjes del pabellón.

Andada popular. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades continuaron el sábado 25 con una interesante charla impartida por Asun Pablo sobre los Servicios Sociales del Campo de Borja, que despertó gran interés entre los asistentes. Finalmente, el domingo 26 se puso el broche final a las jornadas. Por la mañana tuvo lugar una plantación de pinos para contribuir al cuidado del entorno natural y, por la tarde, se celebraron unas jornadas gastronómicas dedicadas a la verdura como ingrediente principal.

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Los vecinos disfrutaron de la tradicional paella popular. / SERVICIO ESPECIAL

Así, finalizaron unos días que estuvieron marcados por la participación, la convivencia y el compromiso cultural y social de todos los vecinos.