El lejano oeste conquista al público familiar

La Casa de Cultura de Mallén acogió la representación de A Ton Town West, de Almozandia Teatro, un espectáculo familiar que se saldó con un rotundo éxito de público. Inspirada en el universo del spaghetti western, la propuesta trasladó al público a un particular y disparatado lejano oeste, donde el humor, los personajes excéntricos y las situaciones absurdas marcaron el ritmo de la función.

Con una estética desenfadada y un constante juego escénico, la obra destacó también por su cercanía, incorporando la participación del público y logrando una conexión directa con espectadores de todas las edades.

Más allá de la diversión, el montaje (escrito por Daniel Tejero y dirigido por Kike Lera) combinaba teatro, música e interacción para abordar, desde el humor, cuestiones de plena actualidad como la sequía, despoblación rural o sostenibilidad, sin perder el sello característico de la compañía: imaginación, ritmo y complicidad con el público.

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Sobre el escenario, el reparto formado por Eva Lago, Óscar Sánchez, Gema Cruz y Daniel Tejero desplegó un trabajo coral lleno de energía. A Ton Town es una propuesta que combina entretenimiento y reflexión, capaz de arrancar risas al tiempo que invitaba a pensar y que dejó un excelente sabor de boca entre el público asistente.