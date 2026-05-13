Mallén se convierte en el epicentro del talento joven

Mallén recibió el V Festival de Arte Joven VIAE, un encuentro multidisciplinar que durante los días 24, 25 y 26 de abril transformó las calles y espacios culturales en un escaparate vivo de arte, música, teatro y artesanía. Impulsado por la Comarca Campo de Borja, a través de su Servicio de Juventud, el festival se consolida como una plataforma vital para los artistas emergentes de la comarca del Campo de Borja y alrededores, ofreciendo una programación que fusiona la vanguardia urbana con el respeto a las tradiciones locales.

El encuentro se celebro los días 24,25 y 26 de abril. / ÁLVARO BUENO

«El Festival VIAE es una oportunidad única para que los más jóvenes se den a conocer y para que el pueblo respire cultura en cada esquina», indican desde la organización. El evento no solo busca el entretenimiento, sino también fomentar la identidad local y el relevo generacional en las disciplinas artísticas. La cita se desarrolló en las calles, la plaza de España y la casa de cultura de Mallén.

Los jóvenes artistas mostraron su talento. / ÁLVARO BUENO

Cartel de primer nivel

La edición de este año destacó por la calidad y diversidad de sus participantes. El muralismo y arte urbano estuvo presente con artistas de la talla de Laura Espligares, Carmen Escario y Marta Soto, que realizaron intervenciones el viernes, sábado y domingo, permitiendo al público ser testigo del proceso creativo en vivo. También fue protagonista la fotografía y artes visuales con exposiciones en la casa de cultura, entre ellos el proyecto Post Of The Week de Aitor Rotia, Andre Muñoz y la mirada naturalista de Alba Loras.

La música también fue protagonista de la jornada. / ÁLVARO BUENO

Dentro de la programación del VIAE hubo espacio para la música. La energía joven llegó el viernes por la noche de la mano de los grupos Eli Lovis, Devil Skulls y Seísmo. El sábado por la tarde se celebraron las sesiones de los DJ Nacho Martínez y Yeray Martínez, recorriendo la plaza España y la calle Tudela con ritmos comerciales latin tech y tech house.

El encuentro convirtió el pueblo en un escaparate para el arte. / ÁLVARO BUENO

También hubo teatro el sábado en la Casa de Cultura con la representación de la obra El testamento de María, una cita que estuvo financiada por el servicio de cultura municipal. Por su parte, el arraigo cultural cobró protagonismo el domingo con la presencia del paloteao, que partió desde la Residencia de Ancianos hasta la plaza de España, simbolizando la unión generacional del festival.

El festival VIAE apostó por la participación activa a través de una variada oferta de talleres gratuitos y actividades para todas las edades. Los asistentes pudieron explorar su creatividad en los talleres de estampación, creación de portavelas y arte con henna. Para los más dinámicos, el programa incluyó un yincana fotográfica y karts, a cargo de los voluntarios de Cruz Roja Juventud de Borja, convirtiendo el festival en una experiencia completa y compartida.

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Durante el fin de semana, artesanos como Weldink (arte oscuro y vibrante) y DecoLittleThings (detalles en madera y flores) ofrecieron sus creaciones únicas en el mercadillo de arte. El cierre a esta quinta edición llegó el domingo con el concierto de A Tres Tiempos. El trío, integrado por Aitor, Héctor y Hugo, ofreció una actuación especial tras el tradicional paloteo. Destacó la polivalencia de sus componentes, como es el caso de Aitor Aranda (Rotia), quien tras exponer su obra fotográfica durante todo el fin de semana, mostró su faceta como percusionista en este recital que emocionó y clausuró el festival por todo lo alto en la plaza de España.