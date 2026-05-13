Mallén vibra al compás de la jota con éxito de participación

Doscientos ocho concursantes participaron este año en la duodécima edición del Certamen de Jota Aragonesa Villa de Mallén que concluyó el 18 de abril con la final a la que accedieron los más destacados de las semifinales celebradas los días 11 y 12. Concursantes inscritos en las distintas categorías y modalidades llegados desde distintos puntos de Aragón y comunidades vecinas, como Navarra y Comunidad Valenciana.

Ganadores del Certamen de Jota en categoría Adultos. / SERVICIO ESPECIAL

El certamen dejó una excelente participación y calidad de los participantes que pusieron en aprieto al jurado, compuesto por Mari Paz Arana, Javier Lasmarías e Inma Bescos en la modalidad de canto y por Lucía López, Ignacio Martín y Mariano Calvo en la modalidad de baile. La final se celebró en dos sesiones: la matinal para las categorías promesa y la vespertina para las categorías sénior, dúos y adultos.

Ganadores y premios

En categoría Promesa, el jurado dictaminó que los ganadores del certamen fueran Irati San Miguel y Diego Ibáñez, en canto benjamín; Isati San Miguel y Hugo Frago, en baile benjamín; Alejandra Varona y Mateo Calvo, en canto infantil; Athenea Lagunas y Agustín Maestre, en baile infantil; Irene Villagrasa y Bernardo Alós en canto juvenil; y Cristina Armenteros y Pablo Artigas, en baile juvenil. Abril Deza y Pablo Gracia se alzaron con el premio de Mejor Indumentaria Promesa; Sara Ordóñez, Mejor Voz Promesa del Campo de Borja; y Gabriel López y Rocío Lozano, Mejor Pareja Promesa del Campo de Borja.

Por su parte, María Pilar Pueyo y Mariano Abán fueron los ganadores en canto sénior; Sara Caballero y Miguel Ángel Ramillete, en baile sénior; Mayte López y Guillermo Lucea, en canto adulto; Paula Ginés y Héctor Lorda, en baile adulto; y María Herrera y Diego Urmeneta, en dúos. Yolanda Subías e Iván López se llevaron el galardón como Mejor Indumentaria; Mayte López, Mejor Voz del Campo de Borja; Miguel Ángel Ramillete y Sara Caballero, Mejor Pareja de Baile del Campo de Borja; y Sara Gálvez y Javier Salazar, premio Castañuelas del Sur.

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La organización del certamen envió a todos los participantes de una encuesta de satisfacción para valorar hasta 13 aspectos que influyen en su desarrollo de la que han salido próximos cambios como la celebración de la final en dos sesiones. En la encuesta, las valoraciones otorgadas por los participantes superaron claramente las de la anterior edición, alcanzando una puntuación media de 8.96 puntos sobre 10. También se incorporó una pregunta medida en la valoración estándar de NPS que alcanzó una valoración de 73 lo que, para orgullo de la organización, patrocinadores y ayuntamiento, ratifica el éxito absoluto del certamen .