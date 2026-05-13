Mallén se vuelca con la lucha contra la ELA

El coro San Antón de Buñuel, dirigido por Chus Pardo, ofreció el 19 de abril en Mallén el sexto concierto para recaudar fondos para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Los vecinos se solidarizaron con la causa y llenaron la iglesia de aplausos y emociones cuando Ángel Álava, enfermo de ELA, explicó la enfermedad.

Los vecinos llenaron la iglesia de Mallén. / SERVICIO ESPECIAL

El coro interpretó canciones de Abba, Joan Manuel Serrat, Jarcha, Antonio Flores y Nino Bravo, entre otros artistas, y puso en pie a los asistentes. «Estoy orgullosa de la gente de Mallén y de su generosidad. Llegamos a recaudar 1.250 euros. Muchas gracias por todo, y al párroco Lorenzo, que nos cedió la iglesia para este evento, sin ninguna condicion y con todas las facilidades de luz, calefacción, etc», destaca la directora del coro, Chus Pardo. «Gracias a todos por dejar Mallén en el corazón de estos enfermos que no paran de agradecer la labor que todos hacemos, especialmente al coro San Antón que tan desinteresadamente se ofrecen a ir de pueblo en pueblo y ofrecer lo mejor del coro para gozo de todos. Gracias Mallén», concluye.