El mallenero Jon Cuadal golea en el Nacional sub-12 con Aragón

Aragón dejó una imagen muy positiva en el Campeonato de España sub-12 de selecciones autonómicas disputado durante del 1 al 3 de mayo en Benidorm.

Las selecciones aragonesas firmaron una destacada actuación alcanzando el equipo femenino los cuartos de final, mientras que el masculino que compitió a gran nivel en uno de los grupos más complicados del torneo quedó finalmente fuera de cuartos de final por el golaveraje, pese a sumar dos victorias contra Castilla la Mancha y La Rioja, y caer derrotado contra Canarias y la campeona Cataluña, a la que tuvieron contra las cuerdas durante gran parte del partido. Dentro del cuadro aragonés destacó el delantero mallenero Jon Cuadal, capitán del combinado y bigoleador en el primero de los enfrentamientos contra Castilla la Mancha.

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Jon, que en la actualidad milita en el Racing de Zaragoza, ha sido durante toda la temporada uno de los fijos en las convocatorias sub-12 del seleccionador Juan Guerrero, se proclamó hace unas pocas semanas campeón y máximo goleador de la prestigiosa Yellow Cup de Villareal, encontrándose en estos momentos en plena lucha por el pichichi de la categoría Alevín Preferente con 53 goles anotados.