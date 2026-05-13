Marcapáginas únicos para celebrar el Día del Libro en Fuendejalón

El Día del Libro es una ocasión perfecta para fomentar la creatividad y el amor por la lectura, y qué mejor manera de celebrarlo que con un taller de marcapáginas. Durante varios martes, la biblioteca acogió esta actividad con el acompañamiento de la bibliotecaria. Con libertad creativa, los participantes pudieron dar rienda suelta a su imaginación, eligiendo colores y patrones que reflejaron su estilo personal.

El proceso de colorear mandalas no solo es relajante, sino que también ayuda a mejorar la concentración y a reducir el estrés. El resultado fueron unos marcapáginas únicos y especiales, perfectos para acompañar cualquier lectura y para regalar a sus familiares y amigos, reforzando el valor de los pequeños detalles hechos a mano y convirtiendo un objeto sencillo en un bonito regalo en este día tan significativo.