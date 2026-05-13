TORNEO INFANTIL Y ALEVÍN DE FÚTBOL 8
Murchante y Montecarlo se proclaman campeones en Mallén
La Crónica del Campo de Borja
El 2 de abril se disputó el XXV Torneo de Semana Santa Villa de Mallén en categorías infantil y alevín fútbol 8, en una jornada marcada por el buen ambiente, la deportividad y el gran nivel mostrado por los equipos. Jugadores y afición disfrutaron de un gran día de fútbol base, con partidos muy disputados y una excelente participación en las gradas.
El CD Mallén participó con sus dos equipos, el alevín finalizó segundo y el infantil en tercera posición. En categoría infantil participaron otros cuatro equipos: Montecarlo, Murchante, Cortes y Gallur, con el triunfo final para el primero. En alevines, además del conjunto local, compitieron tres equipos más: Buñuel, Cortes y Murchante, llevándose el título este último. Con gran nivel y participación se puso el broche final a un torneo muy completo y especial para todos los asistentes.
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