JORNADA DEPORTIVA Y SOCIAL
Novillas duplica su población con el Torneo Seven de Rugby
La Crónica del Campo de Borja
Novillas volvió a demostrar que el deporte puede ser mucho más que una competición. Con motivo del Torneo Seven de Rugby, la localidad ribereña vivió una de esas jornadas que trascienden lo meramente deportivo para convertirse en un auténtico acontecimiento social. Y es que, durante el desarrollo del torneo, Novillas llegó a duplicar su población, reflejo del creciente atractivo de una cita ya consolidada en el calendario.
Desde primeras horas de la mañana, el campo del Matizal y sus alrededores comenzaron a llenarse de jugadores, técnicos, familiares y aficionados llegados de distintos puntos de la geografía nacional. Un flujo constante de visitantes que transformó por completo la vida cotidiana del pueblo, llenando calles, bar y espacios públicos de ambiente, actividad y convivencia. En lo estrictamente deportivo, el torneo volvió a ofrecer un gran nivel competitivo, con partidos dinámicos y emocionantes propios de la modalidad de rugby seven. Sin embargo, más allá de los resultados, lo verdaderamente destacado volvió a ser el ambiente que se generó en torno al evento. El respeto entre equipos, el compañerismo y el tercer tiempo fueron protagonistas de una jornada en la que el rugby volvió a demostrar los valores que lo definen.
El impacto del torneo en Novillas va mucho más allá de lo puntual. Todo el pueblo se beneficia de una cita que aporta dinamismo económico y social al municipio. Como ya se ha visto en ediciones anteriores, este tipo de iniciativas contribuyen a proyectar una imagen positiva del municipio zaragozana, atrayendo visitantes y generando oportunidades.
Pero si algo evidencia el arraigo de este evento en la vida del pueblo es el vínculo que se ha creado entre el club organizador y Novillas. Una relación que ha ido creciendo con los años hasta el punto de que, en las pasadas fiestas de octubre, el equipo de rugby Iberos fue el encargado de pronunciar el pregón, un reconocimiento simbólico que refleja el cariño mutuo y la plena integración de este proyecto en la identidad del pueblo. Mención especial mereció, una vez más, la implicación de la organización, con el papel destacado de Javier Marquina, cuya labor sigue siendo fundamental para que este evento continúe creciendo año tras año. Su esfuerzo, junto al respaldo del ayuntamiento, asociaciones y vecinos, ha convertido este torneo en un ejemplo de cómo la colaboración puede dar lugar a proyectos de gran alcance.
Así, Novillas no solo se consolida como un referente del rugby amateur, sino también como un modelo de cómo el deporte puede revitalizar el medio rural, generar convivencia y reforzar el orgullo de pertenencia. Un fin de semana que deja huella y que, sin duda, ya invita a pensar en la próxima edición.
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