FIESTA DEL 1 DE MAYO EN MALLÉN
La paella anima la jornada intergeneracional
La Crónica del Campo de Borja
Mallén
Mallén celebró el 1 de mayo con una jornada festiva de convivencia intergeneracional. La inestabilidad meteorológica provocó un cambio de ubicación. Así, la fiesta se trasladó desde el paseo del Puy al Centro de Ocio. Aún así, el ambiente festivo se pudo disfrutar desde la mañana en los bares con las cuadrillas tomando vermú.
A las dos comenzó el reparto de paella. Durante los postres tuvo lugar la actuación de Rally Deluxe, que hizo las delicias de todos los asistentes por su energía, calidad y amplio repertorio, que garantizó la diversión. Por su parte, Eva Roncal, David y Charli ofrecieron un concierto por la tarde.
- El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: 'Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años
- El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: 'Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio
- La premonición de Víctor Fernández. “El que juega con fuego, a quemarse”
- Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
- La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”
- El segundo radar de tramo más largo de España ya está activo en la AP-68 a una hora de Zaragoza