La paella anima la jornada intergeneracional

Mallén celebró el 1 de mayo con una jornada festiva de convivencia intergeneracional. La inestabilidad meteorológica provocó un cambio de ubicación. Así, la fiesta se trasladó desde el paseo del Puy al Centro de Ocio. Aún así, el ambiente festivo se pudo disfrutar desde la mañana en los bares con las cuadrillas tomando vermú.

Rally Deluxe puso su energía y calidad. / SERVICIO ESPECIAL

A las dos comenzó el reparto de paella. Durante los postres tuvo lugar la actuación de Rally Deluxe, que hizo las delicias de todos los asistentes por su energía, calidad y amplio repertorio, que garantizó la diversión. Por su parte, Eva Roncal, David y Charli ofrecieron un concierto por la tarde.