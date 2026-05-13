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FIESTA DEL 1 DE MAYO EN MALLÉN

La paella anima la jornada intergeneracional

El Centro de Ocio de Mallén acogió una comida.

El Centro de Ocio de Mallén acogió una comida. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Mallén

Mallén celebró el 1 de mayo con una jornada festiva de convivencia intergeneracional. La inestabilidad meteorológica provocó un cambio de ubicación. Así, la fiesta se trasladó desde el paseo del Puy al Centro de Ocio. Aún así, el ambiente festivo se pudo disfrutar desde la mañana en los bares con las cuadrillas tomando vermú.

Rally Deluxe puso su energía y calidad. | SERVICIO ESPECIAL

Rally Deluxe puso su energía y calidad. / SERVICIO ESPECIAL

A las dos comenzó el reparto de paella. Durante los postres tuvo lugar la actuación de Rally Deluxe, que hizo las delicias de todos los asistentes por su energía, calidad y amplio repertorio, que garantizó la diversión. Por su parte, Eva Roncal, David y Charli ofrecieron un concierto por la tarde.

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