LA CHIQUI TRAIL CONTÓ CON 150 NIÑOS
La Peñazuela de Ainzón eleva el listón con más de 500 corredores
La Crónica del Campo de Borja
Peñazuela Trail de Ainzón volvió a llenar de deporte y convivencia los caminos y montes de Ainzón el fin de semana del 21 y 22 de marzo. La programación comenzó el viernes 21 con la Chiqui Trail, que repitió éxito tras su estreno el año pasado. Ciento cincuenta niños y niñas de toda la comarca se dieron cita en el polideportivo municipal para participar en las pruebas, que arrancaron a las cinco de la tarde. Los pequeños disfrutaron de una jornada deportiva con merienda incluida y mucho ambiente familiar.
El domingo 22 amaneció con buen tiempo para la prueba principal. A las nueve se dio la salida a los corredores de Cuestarroya (26 km), que afrontaron la vuelta larga. Media hora después, a las nueve y media, llegó el turno de los participantes de los Barrancos (12 km). La jornada transcurrió sin incidentes y con gran participación (120 corredores en la prueba larga y 270 en la corta). Tras finalizar las carreras, corredores, voluntarios y visitantes compartieron una comida de confraternidad.
Pregoneros de fiestas
En los postres llegó la sorpresa. La concejalía de Fiestas de Ainzón nombró pregoneros de las próximas Fiestas del Santo Cristo de la Capilla a todos los encargados que hacen posible la Peñazuela Trail. «Gracias a su trabajo, el pueblo y su entorno natural se llenan año tras año de compañerismo, superación y emoción. Su labor ha conseguido reunir a corredores, vecinos y visitantes alrededor de nuestros caminos, dando vida a un evento que ya forma parte de la identidad y el corazón de Ainzón. Por ello, los organizadores de la Peñazuela Trail serán los pregoneros el sábado 12 de septiembre», destacan desde el ayuntamiento.
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