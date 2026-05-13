La Peñazuela de Ainzón eleva el listón con más de 500 corredores

Peñazuela Trail de Ainzón volvió a llenar de deporte y convivencia los caminos y montes de Ainzón el fin de semana del 21 y 22 de marzo. La programación comenzó el viernes 21 con la Chiqui Trail, que repitió éxito tras su estreno el año pasado. Ciento cincuenta niños y niñas de toda la comarca se dieron cita en el polideportivo municipal para participar en las pruebas, que arrancaron a las cinco de la tarde. Los pequeños disfrutaron de una jornada deportiva con merienda incluida y mucho ambiente familiar.

Voluntarios y organizadores de la quinta edición de la Peñazuela Trail de Ainzón. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 22 amaneció con buen tiempo para la prueba principal. A las nueve se dio la salida a los corredores de Cuestarroya (26 km), que afrontaron la vuelta larga. Media hora después, a las nueve y media, llegó el turno de los participantes de los Barrancos (12 km). La jornada transcurrió sin incidentes y con gran participación (120 corredores en la prueba larga y 270 en la corta). Tras finalizar las carreras, corredores, voluntarios y visitantes compartieron una comida de confraternidad.

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Pregoneros de fiestas

En los postres llegó la sorpresa. La concejalía de Fiestas de Ainzón nombró pregoneros de las próximas Fiestas del Santo Cristo de la Capilla a todos los encargados que hacen posible la Peñazuela Trail. «Gracias a su trabajo, el pueblo y su entorno natural se llenan año tras año de compañerismo, superación y emoción. Su labor ha conseguido reunir a corredores, vecinos y visitantes alrededor de nuestros caminos, dando vida a un evento que ya forma parte de la identidad y el corazón de Ainzón. Por ello, los organizadores de la Peñazuela Trail serán los pregoneros el sábado 12 de septiembre», destacan desde el ayuntamiento.