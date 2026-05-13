Las piscinas de Borja abren tras una reforma integral

Las piscinas municipales de Borja volverán a abrir sus puertas tras una reforma integral que ha permitido modernizar por completo estas instalaciones, con el objetivo de mejorar la comodidad, la seguridad y la accesibilidad para vecinos y visitantes de cara a la temporada estival.

Entre las principales actuaciones destaca la renovación de los vasos de las piscinas, así como de la zona exterior. En este espacio se han sustituido las antiguas rejillas de plástico por nuevas rejillas de cerámica, más resistentes y duraderas, lo que contribuirá a una mayor seguridad y mantenimiento a largo plazo. Asimismo, el ayuntamiento ha instalado nuevas duchas adaptadas a una altura mínima, facilitando su uso a todo tipo de usuarios. La accesibilidad ha sido uno de los ejes fundamentales de la intervención, incorporando una rampa en el vaso principal que permite el acceso a personas con movilidad reducida, además de nuevas escaleras diseñadas para mejorar la entrada y salida del agua de forma más cómoda y segura.

El conjunto de estas actuaciones ha supuesto una inversión superior a 300.000 euros, reafirmando la apuesta del municipio por la mejora de infraestructuras públicas especialmente relevantes durante los meses de verano.

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Con estas mejoras, Borja pone a disposición de la ciudadanía unas instalaciones renovadas y adaptadas a las necesidades actuales, preparadas para acoger a usuarios durante la próxima temporada estival.