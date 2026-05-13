Récord de participación en el V Trail Subida a Burrén de Fréscano

Unas 700 personas participaron el pasado 19 de abril en el V Trail Subida a Burrén de Fréscano. Un récord de participación que consolida la prueba de Trail dentro de los circuitos de la comarca y poblaciones cercanas. Este año aumentó la participación de atletas de competición siendo Álvaro Baurré y Diana Burlacu los ganadores absolutos de la prueba apadrinada por la Federación Aragonesa de Atletismo. En la categoría Andada participaron más de 400 personas poniendo el broche de oro las categorías menores con niños desde los 2 hasta los 14 años. Un evento organizado por el ayuntamiento y la asociación Aeróbico 07 en el que se vuelca todo el pueblo siendo uno de sus actos más multitudinarios del año. Desde Alcaldía, Jorge Cuartero, destaca el entorno de la prueba que lo hace diferente a otros lugares.

El evento ya se ha consolidado en la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

Día espectacular para la práctica del running en Fréscano. Pistoletazo de salida a las nueve y media de la mañana para los casi 700 participantes inscritos en la Trail y la Andada. Una imagen espectacular que llenó el centro de Fréscano con gran ambiente y expectación entre los vecinos. El amplio equipo de voluntarios del pueblo y localidades aledañas, así como de Protección Civil pusieron todo a punto para el desarrollo de la prueba.

En la categoría absoluta hubo un gran nivel de participación y tiempos siendo que es un circuito algo distinto a lo habitual: «No es muy técnico, pero tiene una gran aceptación por el entorno donde se desarrolla», apunta Roberto García, organizador técnico de la prueba. Esto lo resaltó también el alcalde: «El monte de Burrén tiene un encanto que no se encuentra en otros sitios. De hecho, todos los fines de semana tenemos corredores en la zona». Álvaro Baurré fue el más rápido en categoría masculina con un tiempo de 39’36’’ mientras que, en femenino, venció Diana Burlacu con tiempo de 50’59’’.

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Otro de los momentos especiales fue las categorías menores ya que participaban niños de 2,3 y 4 años hasta niños de categoría cadete por las calles del pueblo. Avituallamiento, camisetas, premios y trofeos para muchos y gran ambiente completó un día de mucha afluencia en Fréscano para un evento deportivo ya consolidado en la localidad. «Este año hemos doblado la participación respecto a 2023. El trabajo de Aeróbico 07 y del pueblo de Fréscano han sido claves para este crecimiento del que me siento feliz y agradecido a mis vecinos», sentenció Jorge Cuartero.