La restauración del reloj del consistorio de Ainzón ya está en marcha

Comenzaron el 17 de abril los trabajos de restauración del reloj del Ayuntamiento de Ainzón, una de las piezas más emblemáticas del edificio consistorial. La intervención se enmarca dentro del Plan de Restauración de Bienes Municipales 2025-2026 de la Diputación de Zaragoza, destinado a la conservación del patrimonio local.

La inversión para la restauración asciende a 3.726 euros, de los cuales 2.236 euros están subvencionados por la institución provincial y el resto será aportado por el ayuntamiento. Desde el consistorio de Ainzón confían en que los trabajos devuelvan al reloj su aspecto original y que pronto pueda volver a ocupar su lugar en la fachada.