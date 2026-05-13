FERIA DEL LIBRO, COMIDA Y MÚSICA EN AINZÓN
San Jorge se llena de cultura y convivencia
La Crónica del Campo de Borja
Ainzón vivió un completo día de San Jorge con la feria del libro, comida popular y música. El 23 de abril, patrón de Aragón y Día del Libro, se desarrolló una jornada repleta de actividades para todos los vecinos. La celebración comenzó a las diez de la mañana con la Feria del Libro en la plaza Mayor, que permaneció abierta hasta las dos de la tarde. Durante la feria, las integrantes del taller de memoria de la biblioteca repartieron imanes conmemorativos realizados a mano por ellas mismas, elaborados en las sesiones previas para celebrar la fecha. También se entregaron los premios a los más lectores: Martina Cruz (categoría infantil) y Pilar Pardo (adulta).
A las dos y media, el pabellón municipal acogió una comida popular que reunió a numerosos vecinos. La cita contó con la colaboración de la Asociación de Cazadores San Sebastián. Tras la comida, la sobremesa continuó con un animado bingo. Para amenizar la tarde actuó la orquesta Nueva Samurai, también en el pabellón. El grupo hizo bailar a todo el público al ritmo de las canciones más clásicas, poniendo el broche festivo a la jornada. Fue un día muy completo en el que Ainzón celebró, el Día de Aragón y el Día del Libro con cultura, tradición y convivencia vecinal.
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