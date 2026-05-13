Un San Jorge entre música y tradición

Mallén celebró el jueves 23 de abril, Día de Aragón, una jornada marcada por la convivencia y la tradición. La Asociación de Jubilados San Jorge reunió a sus socios en el Centro de Ocio para conmemorar tanto la festividad como el aniversario de la entidad, en un ambiente de hermandad que incluyó comida y música.

Previamente, la Agrupación Musical Santa Cecilia acompañó a los asistentes desde la plaza de España hasta la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, donde se celebró la misa.

Por la tarde, la Escuela de Jota de Mallén ofreció un destacado festival en la Casa de Cultura, poniendo en valor el trabajo de esta veterana agrupación y su compromiso con la tradición.

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Festivales de fin de curso

Además, la escuela de jota ya prepara su próximo evento: el festival de fin de curso, que tendrá lugar el sábado 13 de junio (18.00 horas) en la Casa de Cultura. También la Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén ofrecerá una audición de fin de curso, el viernes 12 (18.00 horas), en la que participarán los alumnos de la escuela de música.