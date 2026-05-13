San Jorge Rock, un referente cultural

Borja volvió a convertirse el 11 de abril en epicentro de la música en directo con la celebración de una nueva edición de San Jorge Rock.

El festival reunió a numerosos asistentes en el pabellón municipal, donde se vivió una intensa jornada marcada por la energía y la conexión entre artistas y público. El cartel, compuesto por diversas bandas, ofreció actuaciones de gran nivel que mantuvieron al público entregado durante toda la velada, transformando el recinto en un destacado escenario para los amantes del rock.

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La organización subraya el papel fundamental del trabajo colectivo, destacando la implicación de todas las personas que hacen posible la celebración del evento año tras año, desde el equipo técnico hasta los colaboradores y voluntarios. Asimismo, se pone en valor la respuesta del público, que volvió a llenar el recinto y a respaldar la música en directo, consolidando el crecimiento y la continuidad de este festival en futuras ediciones.