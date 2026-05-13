San Jorge se viste de fiesta, convivencia y tradición

El mes de abril volvió a traer consigo una de las fechas más señaladas en el calendario de Novillas con la celebración de San Jorge, patrón de Aragón. Unos días en los que tradición, convivencia y ambiente festivo se dieron la mano, reuniendo a vecinos de todas las edades en torno a un completo programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Novillas y la Comisión de Fiestas.

La peña 31 de Novillas organizó el viernes 24 ‘La 31 Fest’. / SERVICIO ESPECIAL

Los actos arrancaron el miércoles 22 de abril con un animado tardeo en el Baile, donde la música gestionada por la comisión sirvió como punto de encuentro para comenzar la celebración. La jornada se alargó hasta la madrugada con la disco móvil, en una noche que volvió a contar con una gran participación, especialmente entre los más jóvenes.

El jueves 23, San Jorge, concentró los actos más tradicionales. La mañana comenzó con la misa y procesión en honor al patrón. Fue un momento de encuentro para todo el pueblo que volvió a poner en valor la esencia de esta celebración, y donde los nuevos grupos del Dance de Novillas fueron los protagonistas. A continuación, tuvo lugar la comida popular en el frontón, que reunió a vecinos y visitantes en torno a la mesa en un ambiente de hermandad. La tarde continuó con las vacas en la calle, de la ganadería El Ruiseñor, uno de los actos más esperados por los aficionados.

El ambiente festivo tuvo continuidad el viernes 24 con la celebración de La 31 Fest, una propuesta diferente que llenó de música y buen ambiente la calle Camino Mallén, y que destacó por su carácter participativo y desenfadado, con numerosos asistentes sumándose a la iniciativa incluso con disfraces de temática Far West. La fiesta fue organizada por la Peña 31, que contribuyó en gran medida al buen ambiente que se generó en el pueblo ese día.

El sábado 25 llegó uno de los momentos más participativos del fin de semana con la comida autogestionada en la explanada de Interpeñas. Un formato que volvió a fomentar la convivencia entre cuadrillas y grupos de amigos, consolidándose como una de las citas más queridas por los vecinos. La jornada continuó con tardeo y disco móvil en el Baile, poniendo el broche final a varios días de intensa actividad.

Noticias relacionadas

La festividad de San Jorge volvió así a demostrar la capacidad de Novillas para mantener vivas sus tradiciones, al tiempo que incorpora nuevas propuestas, configurando un programa equilibrado que combinó actos religiosos, actividades populares y espacios de ocio. Fueron unos días para disfrutar, compartir y seguir fortaleciendo los lazos que hacen de Novillas un pueblo vivo y dinámico.