CITAS CULTURALES EN BURETA
Una semana con actividades para todas las edades
La Crónica del Campo de Borja
Bureta celebró del 23 al 26 de abril su semana cultural con una gran variedad de actividades para todas las edades. Destacó el día de San Jorge el almuerzo, comida popular y chocolate ofrecido por la Asociación de Amas de Casa y amenizado por la actuación musical de Tres Alnatural. El viernes 24 hubo cine familiar y una cata de vino y el sábado 25 se celebró la tradicional andada popular, almuerzo y dos talleres, uno de construcción de instrumentos y otro de batucada.
Las actividades finalizaron el domingo con un taller de creación de mini jardines y cuentos del Aragón Medieval. Durante la semana cultural, la asociación realizó una muestra de trajes regionales, que gozó de una gran afluencia de visitantes.
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