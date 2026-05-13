PROCESIONES Y ENCUENTROS EN BORJA
Semana Santa de tradición, devoción y participación
La Crónica del Campo de Borja
Borja celebró su Semana Santa con una amplia programación marcada por la solemnidad, el simbolismo y la alta participación ciudadana, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario local.
Los actos comenzaron el Miércoles Santo con la procesión del Encuentro de Cristo con la cruz a cuestas y la Verónica, que culminó en la Plaza de España con el encuentro de los pasos ante numerosos asistentes. Ese mismo día también se celebró la procesión de San Juan Evangelista hasta la Colegiata de Santa María.
El Jueves Santo destacó por el ambiente de fraternidad entre las cofradías y su encuentro de amor fraterno y por la tradicional Procesión de los Pasos, que recorrió las calles representando distintos episodios de la vida de Cristo.
Los actos finalizaron el Viernes Santo con el solemne Entierro de Cristo, en el que se llevó a cabo el tradicional sellado del arca en la plaza de España, seguido con respeto por vecinos y visitantes. Borja volvió así a vivir intensamente una Semana Santa en la que tradición, fe y participación ciudadana fueron las grandes protagonistas.
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