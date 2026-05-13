‘El Susurro de la Comarca’ conecta patrimonio, naturaleza y tecnología

El proyecto El Susurro de la Comarca: Un Paseo por sus Tradiciones y su Naturaleza del IES Juan de Lanuza de Borja ha sido seleccionado en la segunda convocatoria de los Premios Gloria Villalba. La iniciativa nace con un objetivo claro: poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la Comarca de Campo de Borja, facilitando que cualquier persona pueda descubrir su historia, sus tradiciones y sus paisajes a través de herramientas digitales accesibles desde el móvil.

El proyecto propone una forma innovadora de acercarse al territorio mediante la geolocalización y el uso de códigos QR. Gracias a este sistema, cualquier visitante podrá escanear un código desde su teléfono móvil y acceder de forma inmediata a contenidos multimedia que explicarán la historia y el valor de cada lugar.

Tres fases

Para hacerlo posible, los jóvenes participantes desarrollarán varias fases de trabajo. Una está orientada a la realización de un inventario patrimonial, identificando y seleccionando alrededor de 20 monumentos, espacios naturales, enclaves culturales y tradiciones locales representativas de la comarca. También se realizará la producción de contenido multimedia, elaborando audios o vídeos breves, didácticos y atractivos que expliquen el significado histórico, cultural y natural de cada punto de interés. Y una tercera fase, centrada en la implementación técnica, mediante el diseño e instalación de placas con códigos QR en los lugares seleccionados para facilitar el acceso a la información.

Además de contribuir a la promoción turística y cultural de la comarca, el proyecto tiene una importante dimensión educativa. El alumnado no solo aprenderá a utilizar herramientas digitales, sino que también desarrollará habilidades de investigación, documentación y comunicación, trabajando directamente con el patrimonio de su propio entorno.

Esta iniciativa permitirá además crear un recurso educativo duradero, que podrá ser utilizado por centros escolares de la comarca para trabajar en el aula la historia local, el patrimonio cultural y las tradiciones del territorio.

Un proyecto para toda la comunidad

El Susurro de la Comarca está pensado para beneficiar a toda la sociedad. Sus contenidos estarán dirigidos a turistas y visitantes, vecinos de la comarca, profesionales del ámbito cultural y turístico, así como a instituciones y entidades dedicadas a la investigación y la preservación del patrimonio.

Gracias a la combinación de juventud, tecnología y conocimiento local, este proyecto permitirá descubrir la Comarca Campo de Borja de una manera diferente: escuchando las historias que guardan sus paisajes, monumentos y tradiciones.

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Con iniciativas como esta, los jóvenes demuestran que la innovación puede convertirse en una herramienta clave para proteger, difundir y dar nueva vida al patrimonio rural. Porque, a veces, para entender un territorio solo hace falta detenerse, mirar alrededor… y escuchar el susurro de la comarca.