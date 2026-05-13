PREMIOS GLORIA VILLALBA
‘El Susurro de la Comarca’ conecta patrimonio, naturaleza y tecnología
La Crónica del Campo de Borja
El proyecto El Susurro de la Comarca: Un Paseo por sus Tradiciones y su Naturaleza del IES Juan de Lanuza de Borja ha sido seleccionado en la segunda convocatoria de los Premios Gloria Villalba. La iniciativa nace con un objetivo claro: poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la Comarca de Campo de Borja, facilitando que cualquier persona pueda descubrir su historia, sus tradiciones y sus paisajes a través de herramientas digitales accesibles desde el móvil.
El proyecto propone una forma innovadora de acercarse al territorio mediante la geolocalización y el uso de códigos QR. Gracias a este sistema, cualquier visitante podrá escanear un código desde su teléfono móvil y acceder de forma inmediata a contenidos multimedia que explicarán la historia y el valor de cada lugar.
Tres fases
Para hacerlo posible, los jóvenes participantes desarrollarán varias fases de trabajo. Una está orientada a la realización de un inventario patrimonial, identificando y seleccionando alrededor de 20 monumentos, espacios naturales, enclaves culturales y tradiciones locales representativas de la comarca. También se realizará la producción de contenido multimedia, elaborando audios o vídeos breves, didácticos y atractivos que expliquen el significado histórico, cultural y natural de cada punto de interés. Y una tercera fase, centrada en la implementación técnica, mediante el diseño e instalación de placas con códigos QR en los lugares seleccionados para facilitar el acceso a la información.
Además de contribuir a la promoción turística y cultural de la comarca, el proyecto tiene una importante dimensión educativa. El alumnado no solo aprenderá a utilizar herramientas digitales, sino que también desarrollará habilidades de investigación, documentación y comunicación, trabajando directamente con el patrimonio de su propio entorno.
Esta iniciativa permitirá además crear un recurso educativo duradero, que podrá ser utilizado por centros escolares de la comarca para trabajar en el aula la historia local, el patrimonio cultural y las tradiciones del territorio.
Un proyecto para toda la comunidad
El Susurro de la Comarca está pensado para beneficiar a toda la sociedad. Sus contenidos estarán dirigidos a turistas y visitantes, vecinos de la comarca, profesionales del ámbito cultural y turístico, así como a instituciones y entidades dedicadas a la investigación y la preservación del patrimonio.
Gracias a la combinación de juventud, tecnología y conocimiento local, este proyecto permitirá descubrir la Comarca Campo de Borja de una manera diferente: escuchando las historias que guardan sus paisajes, monumentos y tradiciones.
Con iniciativas como esta, los jóvenes demuestran que la innovación puede convertirse en una herramienta clave para proteger, difundir y dar nueva vida al patrimonio rural. Porque, a veces, para entender un territorio solo hace falta detenerse, mirar alrededor… y escuchar el susurro de la comarca.
Gala cargada de energía y emoción
Jóvenes Dinamizadores Rurales vivió el 21 de abril, en Caspe, una jornada llena de energía y emoción con el cierre de los II Premios Gloria Villalba en el que se reconoció el trabajo de jóvenes que han decidido implicarse con su entorno y demostrar que las buenas ideas también nacen -y crecen- en el medio rural.
La cita comenzó a las 11.00 horas en el Teatro Goya, que se llenó para acompañar a los protagonistas del día: los 10 proyectos seleccionados. Jóvenes de distintos puntos de Aragón se reunieron para compartir sus iniciativas, celebrar el camino recorrido y poner en valor todo lo aprendido durante el proceso.
La gala fue todo menos una ceremonia formal. De la mano de Políglota Teatro, que se encargó de presentar y dinamizar el acto, el público disfrutó de una mañana muy divertida en la que no faltaron las risas, magia y complicidad entre participantes y asistentes. El teatro se llenó de ilusión, nervios y aplausos para reconocer el esfuerzo de quienes han trabajado durante meses para sacar adelante sus proyectos.
También hubo espacio para la emoción. Durante el acto se recordó a Gloria Villalba, compañera, «referente e inspiración para quienes seguimos creyendo que las jóvenes y los jóvenes son capaces de transformar su entorno para mejorar el lugar donde viven».
La jornada siguió por la tarde en un ambiente más distendido. Los participantes pudieron compartir talleres para crear su recuerdo y descubrir Caspe de forma diferente gracias a un juego de pistas y retos.
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