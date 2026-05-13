‘El testamento de María’ conmueve

Antes de su estreno en el Teatro del Mercado en Zaragoza, la Casa de Cultura de Mallén fue escenario de una propuesta teatral de notable intensidad: El testamento de María, un montaje que atrapó al público desde el primer momento gracias a su fuerza emocional y a la profundidad de su planteamiento.

La obra ofrecía una visión poco habitual de María, alejándose de la imagen tradicional para adentrarse en su dimensión más humana. La protagonista no es un símbolo, sino una madre que, tras la muerte de su hijo, decide romper el silencio y reconstruir su propia memoria. Desde esa mirada íntima, el relato se convierte en un ejercicio de verdad y cuestionamiento, donde los recuerdos emergían marcados por el dolor, la pérdida y la incomprensión.

En escena, Ana Saracho asumía el reto del monólogo con una interpretación sólida y llena de matices. Su presencia sostuvo el pulso dramático de la función, logrando transmitir con precisión la complejidad emocional de un personaje que se mueve entre la fragilidad y determinación. Detrás, Josean Mateos, productor y director, cuyo trabajo resulta clave en la construcción del montaje.

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En anteriores visitas a Mallén, Mateos dejó una huella significativa con Gloria y Entrepieles, como intérprete y creador escénico. Con El testamento de María, Mateos da un paso más en esa línea de investigación teatral, apostando por la palabra desnuda e interpretación como eje central. El resultado es una obra que encuentra una lectura cercana y actual, capaz de dialogar con el público desde lo esencial. La velada dejó una huella significativa, reafirmando el valor del teatro como espacio de emoción, pensamiento y encuentro.