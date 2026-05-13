Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prioridad NacionalReal ZaragozaAlberto ÁlvarezEloy SuárezMiralbuenoIbai Gómez
instagramlinkedin

TEATRO EN LA CASA DE CULTURA EN MALLÉN

‘El testamento de María’ conmueve

La obra, mirada íntima y humana.

La obra, mirada íntima y humana. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Mallén

Antes de su estreno en el Teatro del Mercado en Zaragoza, la Casa de Cultura de Mallén fue escenario de una propuesta teatral de notable intensidad: El testamento de María, un montaje que atrapó al público desde el primer momento gracias a su fuerza emocional y a la profundidad de su planteamiento.

La obra ofrecía una visión poco habitual de María, alejándose de la imagen tradicional para adentrarse en su dimensión más humana. La protagonista no es un símbolo, sino una madre que, tras la muerte de su hijo, decide romper el silencio y reconstruir su propia memoria. Desde esa mirada íntima, el relato se convierte en un ejercicio de verdad y cuestionamiento, donde los recuerdos emergían marcados por el dolor, la pérdida y la incomprensión.

En escena, Ana Saracho asumía el reto del monólogo con una interpretación sólida y llena de matices. Su presencia sostuvo el pulso dramático de la función, logrando transmitir con precisión la complejidad emocional de un personaje que se mueve entre la fragilidad y determinación. Detrás, Josean Mateos, productor y director, cuyo trabajo resulta clave en la construcción del montaje.

Noticias relacionadas

En anteriores visitas a Mallén, Mateos dejó una huella significativa con Gloria y Entrepieles, como intérprete y creador escénico. Con El testamento de María, Mateos da un paso más en esa línea de investigación teatral, apostando por la palabra desnuda e interpretación como eje central. El resultado es una obra que encuentra una lectura cercana y actual, capaz de dialogar con el público desde lo esencial. La velada dejó una huella significativa, reafirmando el valor del teatro como espacio de emoción, pensamiento y encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
  2. Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
  3. El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: 'Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años
  4. El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: 'Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio
  5. La premonición de Víctor Fernández. “El que juega con fuego, a quemarse”
  6. Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
  7. La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”
  8. El segundo radar de tramo más largo de España ya está activo en la AP-68 a una hora de Zaragoza

La revista Forbes incluye a dos empresas aragonesas en su lista de pymes que están cambiando el mundo este 2026

La revista Forbes incluye a dos empresas aragonesas en su lista de pymes que están cambiando el mundo este 2026

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor

El mago aragonés Mariano Lavida regresa a los escenarios tras superar tres operaciones: "Los médicos me decían que con este brazo no podría volver a actuar"

El mago aragonés Mariano Lavida regresa a los escenarios tras superar tres operaciones: "Los médicos me decían que con este brazo no podría volver a actuar"

El hospital de Barbastro también tendrá cirugía robótica

El hospital de Barbastro también tendrá cirugía robótica

Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora

Ruta 80 recupera lo mejor del pop electrónico de los noventa y trae a Invisible Limits a Zaragoza

Ruta 80 recupera lo mejor del pop electrónico de los noventa y trae a Invisible Limits a Zaragoza

Aragón lidera el crecimiento económico en España gracias al empuje del automóvil

Aragón lidera el crecimiento económico en España gracias al empuje del automóvil

Los museos aragoneses se preparan para celebrar el Día Internacional de los Museos 2026

Los museos aragoneses se preparan para celebrar el Día Internacional de los Museos 2026
Tracking Pixel Contents