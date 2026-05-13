SUBIDA DEL MAYO
Tradición, comida y diversión se dan cita en Maleján
La Crónica del Campo de Borja
Como todos los años el día 1 de mayo se celebra en Maleján la tradicional subida del mayo. La mañana comienza con los preparativos por parte de la Comisión del Mayo y el almuerzo popular que prepara el ayuntamiento. A continuación tiene lugar las tradicionales comidas en las peñas y a las cinco de la tarde se lleva a cabo la quedada en frontón para bajar a la tirada del mayo.
Con una medida de 25 metros y un diámetro de 1,25 se procede a subirlo a hombros a la plaza de la Iglesia donde se le empalma una copa que han subido los más pequeños y se procede a colocarlo en posición vertical, tirando de soga desde el campanario de la Iglesia a pulso. Después de su colocacion, con dos saquetes de nueces y almendras de los mayordomos encargados de organizar la fiesta dentro de unas semanas, los vecinos se trasladan a la plaza del Mirador donde se prepara un gran sardinada patrocinada por pescadería Davinia y preparada por los empleados del ayuntamiento. Desde el consistorio agradecen un año más a todos los que colaboraron para que todo saliera bien.
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