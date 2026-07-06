Albeta une dances y feria de artesanía

Albeta celebró el 23 de mayo el segundo encuentro de dances y feria de artesanía. En esta ocasión, el municipio contó con la participación de los dances de Alagón, Maleján y Albeta, además de los giganticos de Magallón. La jornada se desarrolló en el parque de la Hermandad, donde durante todo el día permanecieron instalados los puestos de artesanía.

El grupo de Maleján llevó sus trajes y bailes a Albeta. / SERVICIO ESPECIAL

El acto comenzó con un pasacalles de todos los grupos, que partió desde el ayuntamiento hasta el parque. Una vez allí, el Chamarluco de Albeta fue el encargado de dirigir el acto, tras lo cual cada grupo realizó sus mudanzas. A las 14.00 horas tuvo lugar la comida de hermandad, celebrada a la sombra de los árboles. Después de la sobremesa, los asistentes participaron en un bingo.

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Los Danzantes de Albeta volvieron a ejercer de anfitriones en este segundo encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

Para terminar la tarde, el público disfrutó de la actuación de 3Alnatural, que hizo bailar y mover el esqueleto a todos los presentes. Desde estas líneas, el Ayuntamiento de Albeta quiere agradecer la participación de todos los puestos de artesanía, grupos de dances, giganticos y músicos, así como la colaboración de todas las personas y vecinos que hicieron posible esta jornada.