Alma Voluta rememora los clásicos del cine a través de la música

La Ermita de Nuestra Señora del Puy acogió el sábado 30 de mayo el concierto Esto suena de cine, interpretado por la formación Alma Voluta dentro de la programación cultural organizada en Mallén.

A las 20.30 horas, el emblemático enclave mallenero se convirtió en el escenario de un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más reconocidas y emocionantes de la historia del cine. El público pudo disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado e interpretado por este conjunto musical, cuya propuesta destacó por la sensibilidad y calidad de sus interpretaciones.

Ni las elevadas temperaturas de la tarde impidieron que numerosos asistentes se acercaran hasta la Ermita del Puy para disfrutar de una velada en la que la música fue la gran protagonista. La respuesta del público volvió a demostrar el interés que despiertan las actividades culturales programadas en el municipio.

La sonoridad de los violines, acompañados por violonchelo y percusión, llenó el espacio de una atmósfera envolvente que permitió a los asistentes revivir escenas, emociones y recuerdos asociados a grandes títulos cinematográficos. La fuerza evocadora de las composiciones y la calidad interpretativa de Alma Voluta lograron conectar con el público desde los primeros compases.

El singular marco de la Ermita de Nuestra Señora del Puy contribuyó además a realzar una propuesta musical elegante y cercana, que fue seguida con gran atención y culminó con una cálida ovación por parte de los asistentes.

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La actuación dejó un magnífico sabor de boca y volvió a poner de manifiesto el atractivo de las actividades culturales celebradas en espacios patrimoniales del municipio, ofreciendo una experiencia que combinó música, emoción y patrimonio en una noche especialmente memorable.