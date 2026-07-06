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ENCUENTRO DE DANZANTES

Ambel lleva su tradición al Monasterio de la Veruela

Los danzantes de Ambel participaron en esta jornada junto a los de Añón del Moncayo, Mallén, Novillas y Talamantes.

Los danzantes de Ambel participaron en esta jornada junto a los de Añón del Moncayo, Mallén, Novillas y Talamantes. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Ambel

El sábado 27 de junio se celebró en el Monasterio de Veruela una muestra de dances y tradiciones del Moncayo dentro del programa cultural Veruela Estival organizado por la Diputación de Zaragoza. En él participaron los danzantes de Ambel, mostrando tres de sus bailes junto a las localidades de Añón de Moncayo, Mallén, Novillas y Talamantes. Fue una mañana preciosa en la que el público pudo disfrutar de esta importante tradición que hay que lograr mantener por muchos años más en un entorno único como el de este monasterio.

Esta jornada sirvió para dar visibilidad al dance local.

Esta jornada sirvió para dar visibilidad al dance local. / SERVICIO ESPECIAL

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