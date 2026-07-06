ENCUENTRO DE DANZANTES
Ambel lleva su tradición al Monasterio de la Veruela
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica del Campo de Borja
Ambel
El sábado 27 de junio se celebró en el Monasterio de Veruela una muestra de dances y tradiciones del Moncayo dentro del programa cultural Veruela Estival organizado por la Diputación de Zaragoza. En él participaron los danzantes de Ambel, mostrando tres de sus bailes junto a las localidades de Añón de Moncayo, Mallén, Novillas y Talamantes. Fue una mañana preciosa en la que el público pudo disfrutar de esta importante tradición que hay que lograr mantener por muchos años más en un entorno único como el de este monasterio.
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
- Zaragoza ya no es una capital de provincia
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
- La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias