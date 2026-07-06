Ambel lleva su tradición al Monasterio de la Veruela

El sábado 27 de junio se celebró en el Monasterio de Veruela una muestra de dances y tradiciones del Moncayo dentro del programa cultural Veruela Estival organizado por la Diputación de Zaragoza. En él participaron los danzantes de Ambel, mostrando tres de sus bailes junto a las localidades de Añón de Moncayo, Mallén, Novillas y Talamantes. Fue una mañana preciosa en la que el público pudo disfrutar de esta importante tradición que hay que lograr mantener por muchos años más en un entorno único como el de este monasterio.

Esta jornada sirvió para dar visibilidad al dance local. / SERVICIO ESPECIAL