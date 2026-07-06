Las artes escénicas tienen su público

Borja ha acogido durante el mes de junio una nueva edición del Ciclo de Música y Danza, una propuesta cultural que ha reunido a vecinos y visitantes en torno a dos destacadas actuaciones que han puesto en valor la calidad artística y la diversidad de disciplinas escénicas.

La programación comenzó el sábado 13 de junio, a las 20.00 horas, con la actuación del grupo Lejaim, que contó con la participación de la mezzosoprano borjana Ana Gloria Corellano. El concierto ofreció un cuidado repertorio que permitió al público disfrutar de una interpretación de gran sensibilidad y calidad vocal.

La segunda y última sesión tuvo lugar el sábado 27 de junio, también a las 20.00 horas, con la representación de Stravinsky, a cargo de la reconocida compañía de danza LaMov. El espectáculo, inspirado en la obra del célebre compositor ruso, combinó música y danza contemporánea en una propuesta escénica de gran fuerza expresiva, que fue recibida con una excelente acogida por parte de los asistentes.

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Espectáculos de calidad

Con este ciclo, Borja reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y las artes escénicas, acercando al público espectáculos de calidad y consolidando una programación que contribuye a dinamizar la vida cultural de la ciudad y a enriquecer la oferta de actividades para vecinos y visitantes.