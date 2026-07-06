REFERENTE EN LA VIDA SOCIAL
La Asociación de Mujeres de Magallón celebra el fin de curso
La Crónica del Campo de Borja
La Asociación de Mujeres de Magallón puso fin a un curso marcado por una intensa programación de actividades que volvió a contar con una excelente acogida tanto por parte de sus socias como del resto de vecinos. A lo largo del año se organizaron propuestas muy variadas, combinando formación, ocio y bienestar con el objetivo de fomentar la convivencia y la participación social.
Entre las actividades más destacadas figuró la excursión al Belén Viviente de Cortes, una de las citas más esperadas por las participantes, así como diversas sesiones abiertas dedicadas al autocuidado y al bienestar personal. También tuvieron una gran aceptación los cursos de costura, punto y ganchillo, que permitieron recuperar y compartir técnicas tradicionales en un ambiente cercano y participativo.
El broche final al curso lo puso el taller de iniciación a la salsa y la bachata, una propuesta diferente que animó a numerosas participantes a acercarse al baile como una forma de ejercicio, diversión y convivencia. Con estas iniciativas, la Asociación de Mujeres de Magallón se consolida como un referente de la vida social y cultural, promoviendo actividades que fortalecen los lazos entre vecinas y enriquecen la oferta de ocio local.
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