YACIMIENTO DE EL PEDERNAL
Avanza el estudio de la pintura mural romana de Bursao
La Crónica del Campo de Borja
Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el yacimiento de El Pedernal de Bursao siguen aportando nuevos datos sobre uno de los hallazgos más relevantes de los últimos años en el patrimonio histórico de Borja.
Tras el descubrimiento realizado durante la pasada campaña de excavaciones, los investigadores centran ahora sus esfuerzos en el estudio, consolidación y reconstrucción de una pintura mural romana del siglo II d. C.
La pieza, considerada de gran interés arqueológico por su singularidad, presenta una decoración con representaciones de lanzas, una temática prácticamente inédita en la pintura mural romana conservada en Hispania.
Este carácter excepcional convierte el hallazgo en una referencia para el estudio de la decoración arquitectónica y de la iconografía romana en la Península Ibérica.
Durante la actual campaña, los trabajos se centran en la consolidación de los distintos fragmentos conservados y minucioso estudio.
Mediante un laborioso proceso de documentación, limpieza y ensamblaje, los investigadores están logrando reconstruir la composición original de la pintura, acercándose cada vez más al aspecto que presentaba hace casi 2.000 años y aportando valiosa información sobre las técnicas decorativas empleadas en la época romana.
Cada nuevo avance contribuye a descubrir cómo era la arquitectura, la vida cotidiana y la cultura de este importante enclave romano hace casi dos milenios.
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