La biblioteca une aves, ciencia y astronomía en el ciclo ‘Ecolab’

La biblioteca municipal de Mallén ha culminado una intensa programación de actividades en la que Ecolab. Perspectiva Cenit: el ritmo de lo que vuela y lo que orbita se convirtió en el eje central de sus actividades. Este ciclo, dedicado fundamentalmente al mundo de las aves y complementado con propuestas sobre astronomía y eclipses, reunió durante varias semanas a escolares, mayores y público general en torno a la ciencia, la naturaleza y la divulgación.

Encuentro literario con Lucía Solla en la biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

El alumnado del CEIP Manlia, usuarios de la Residencia San Sebastián, y numerosos participantes disfrutaron de los talleres del profesor e investigador José Ramón Belsué, dedicados a la presión atmosférica, el magnetismo, la orientación de las aves y su comportamiento durante los eclipses. También participaron en rutas ornitológicas con el educador ambiental Andrés Omeñaca, descubriendo las aves del entorno del río Huecha y del Parque San Sebastián, así como en talleres de construcción de nidos con Ruth Pinsueño, actividades de identificación de aves y sesiones dedicadas a especies extraordinarias como el quetzal.

La programación se completó con la exposición fotográfica Plumas de colores: alas de nuestra tierra, de Antonio Úbeda Gutiérrez, cedida por la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, además de diversas propuestas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Próxima cita

Ecolab pondrá su broche final el jueves 6 de agosto, a las 20.00 horas, con la conferencia A la caza del eclipse total, impartida por José Ramón Belsué, que preparará al público para disfrutar del esperado eclipse del 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los próximos años.

Junto a este proyecto, la biblioteca ha mantenido una intensa programación con la presentación del álbum ilustrado Luna ya no tiene miedo, de Ángel Marquina Sánchez; el encuentro con Gorka Bandolero, autor de 87 Lingotes y La Luciérnaga Azul; la conversación literaria con Lucía Solla Sobral, autora de Comerás flores; y la visita de la poeta Mar Benegas, que acercó la poesía al alumnado de Primaria con su propuesta Poesía para volar.

Los más pequeños también disfrutaron del espectáculo de títeres y cine Debajo un telón, del montaje teatral y científico Eclipse. Un escondite cósmico, de la PAI, y de una divertida actividad de animación a la lectura protagonizada por el equipo canino de la biblioteca, encargado de resolver la misteriosa desaparición de los libros.

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La programación se completó con una nueva sesión de Cine en Ruta, que incluyó la proyección de Por donde pasa el silencio y un posterior cinefórum sobre discapacidad e inclusión.