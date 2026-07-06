Borja reafirma su apuesta por el espectáculo del fútbol sala

El deporte volvió a ser protagonista en junio con la celebración de la XXV Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Borja y el III Torneo de Fútbol Sala Femenino Ciudad de Borja, dos citas que reunieron a decenas de equipos, numerosos aficionados y un excelente ambiente deportivo, consolidándose como referentes del calendario deportivo local.

Victoria de Mímica Caipirinha. / SERVICIO ESPECIAL

La XXV edición de la Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Borja se disputó los días 5, 6 y 7 de junio, con la participación de equipos procedentes de Borja y de diferentes localidades. Durante tres intensas jornadas, el pabellón acogió numerosos encuentros marcados por la igualdad, la competitividad y la deportividad, en una edición muy especial al celebrarse el 25º aniversario del torneo.

La gran final enfrentó a Badalona Organic y Piedra Café Vera en un emocionante partido que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto. Un único tanto decidió el encuentro y otorgó la victoria por 1-0 a Badalona Organic, que se proclamó campeón de esta edición tras una brillante trayectoria a lo largo del campeonato. El éxito organizativo y la gran respuesta del público volvieron a poner de manifiesto el arraigo de este torneo, convertido ya en una de las competiciones deportivas más esperadas del año en Borja.

Una semana después, los días 12, 13 y 14 de junio, fue el turno del fútbol sala femenino con la celebración del III Torneo de Fútbol Sala Femenino Ciudad de Borja. El campeonato reunió a nueve equipos que ofrecieron un gran nivel competitivo y demostraron el crecimiento y la consolidación de esta modalidad deportiva.

La final enfrentó a Margaritas y Mímica Caipirinha en un encuentro vibrante que concluyó con empate a tres goles tras el tiempo reglamentario. La igualdad entre ambos conjuntos obligó a decidir el título desde el punto de penalti, donde Mímica Caipirinha mostró mayor acierto para proclamarse campeona de la tercera edición del torneo.

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Con una excelente participación y una gran respuesta del público, Borja vuelve a reafirmar su compromiso con la promoción del deporte y con el impulso del fútbol sala, tanto masculino como femenino, consolidando estos torneos como un referente deportivo que continúa creciendo edición tras edición.