Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaIncendio LoporzanoBarrios ZaragozaBrasil-Noruega MundialUCI pediátrica Servet
instagramlinkedin

XXV MARATÓN Y III TORNEO FEMENINO

Borja reafirma su apuesta por el espectáculo del fútbol sala

Badalona Organic se proclamó campeón del XXV Maratón de Fútbol Sala.

Badalona Organic se proclamó campeón del XXV Maratón de Fútbol Sala. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Borja

Borja

El deporte volvió a ser protagonista en junio con la celebración de la XXV Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Borja y el III Torneo de Fútbol Sala Femenino Ciudad de Borja, dos citas que reunieron a decenas de equipos, numerosos aficionados y un excelente ambiente deportivo, consolidándose como referentes del calendario deportivo local.

Victoria de Mímica Caipirinha.

Victoria de Mímica Caipirinha. / SERVICIO ESPECIAL

La XXV edición de la Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Borja se disputó los días 5, 6 y 7 de junio, con la participación de equipos procedentes de Borja y de diferentes localidades. Durante tres intensas jornadas, el pabellón acogió numerosos encuentros marcados por la igualdad, la competitividad y la deportividad, en una edición muy especial al celebrarse el 25º aniversario del torneo.

La gran final enfrentó a Badalona Organic y Piedra Café Vera en un emocionante partido que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto. Un único tanto decidió el encuentro y otorgó la victoria por 1-0 a Badalona Organic, que se proclamó campeón de esta edición tras una brillante trayectoria a lo largo del campeonato. El éxito organizativo y la gran respuesta del público volvieron a poner de manifiesto el arraigo de este torneo, convertido ya en una de las competiciones deportivas más esperadas del año en Borja.

Una semana después, los días 12, 13 y 14 de junio, fue el turno del fútbol sala femenino con la celebración del III Torneo de Fútbol Sala Femenino Ciudad de Borja. El campeonato reunió a nueve equipos que ofrecieron un gran nivel competitivo y demostraron el crecimiento y la consolidación de esta modalidad deportiva.

La final enfrentó a Margaritas y Mímica Caipirinha en un encuentro vibrante que concluyó con empate a tres goles tras el tiempo reglamentario. La igualdad entre ambos conjuntos obligó a decidir el título desde el punto de penalti, donde Mímica Caipirinha mostró mayor acierto para proclamarse campeona de la tercera edición del torneo.

Noticias relacionadas

Con una excelente participación y una gran respuesta del público, Borja vuelve a reafirmar su compromiso con la promoción del deporte y con el impulso del fútbol sala, tanto masculino como femenino, consolidando estos torneos como un referente deportivo que continúa creciendo edición tras edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
  2. El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
  3. El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
  4. Zaragoza ya no es una capital de provincia
  5. El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
  6. Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
  7. De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
  8. La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en La Puebla de Alfindén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en La Puebla de Alfindén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pinseque: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pinseque: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pina de Ebro: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pina de Ebro: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pedrola: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Pedrola: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Todo preparado en Pamplona para dar inicio hoy a las fiestas de San Fermín 2026

Todo preparado en Pamplona para dar inicio hoy a las fiestas de San Fermín 2026

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en La Muela: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Monzón: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Tracking Pixel Contents