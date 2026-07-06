Bulbuente vive con gran devoción sus fiestas del Sagrado Corazón

Bulbuente celebró del 12 al 14 de junio de las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. No faltó la comida popular en el frontón, el almuerzo en los asadores y vermú torero en la piscina, ni el la fiesta de la cerveza ni el torneo de guiñote y rabino.

Hubo hinchables, taller de pizzas y animación infantil a cargo del grupo Pekas. Además, la banda de Magallón ofreció un concierto y actuaron la agrupación Cuerdas y Voces. La animación musical se completó con las disco móviles por la noche. Hubo actividades para todas las edades y públicos.

Grupo Ritmonautas

Por otro lado, la Comarca Campo de Borja llevará el próximo sábado 11 de julio a las piscinas municipales la esperada actuación del grupo Ritmonautas, que comenzará a las 20.00 horas.

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La formación ofrecerá su repertorio polivalente, con canciones propias entre la rumba, el pop, el reggae y otros estilos, siempre con un toque de humor. El grupo ha actuado en la Red de Teatro de Aragón, Navarra y Castilla y León.