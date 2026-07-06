SERVICIOS SOCIALES
Campo de Borja y Cruz Roja refuerzan su colaboración
La Crónica del Campo de Borja
La presidenta de Comarca Campo de Borja, María Eugenia Coloma, y José Manuel Romeo, presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española-Zaragoza, firmaron el convenio colaboración para el desarrollo de acciones sociales en la Comarca Campo de Borja. La coordinación entre Cruz Roja-Asamblea de Borja, y los Servicios Sociales de la comarca es constante, mejorando la atención y los recursos existentes.
En este sentido, se colabora en acompañamientos a personas con dificultades de distinto tipo, apoyos para transporte, apoyos económicos que complementan la intervención pública, apoyo en la atención a personas transeúntes. El servicio ofrecido será, con carácter general, el apoyo puntual a usuarios derivados por el equipo técnico del Centro de Servicios Sociales de Comarca Campo de Borja.
Para colaborar en la ejecución del programa de actuación correspondiente a la anualidad de este año 2026, la Comarca Campo de Borja aportará a Cruz Roja una ayuda de 2.000 euros.
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