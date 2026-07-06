Cincomil velas alumbran el ‘Encanto de San Juan’

El sábado 27 de junio se vivió una espectacular jornada en Bureta con motivo del Encanto de San Juan. La asociación Bureteandoando convoca todos los años en torno al solsticio de verano el encendido de más de 5.000 velas, que dieron forma a Bureta Encantada. Fue un día también de actividades, puestos de artesanía y espectáculos. Ni el calor, ni la lluvia, ni el viento hizo reblar al pueblo y finalmente el encendido se pudo llevar a cabo.

Los vecinos iluminaron las calles con velas. / SERVICIO ESPECIAL

Hubo un especial homenaje a Óscar Sánchez, «vecino y amigo que tristemente nos abandonó hace un mes». Durante el encendido brilló la maravillosa voz de Clara y la fantástica destreza de Mara junto a Malabaria en el espectáculo de fuego. «Las chicas de Bureteandoando agradecen a todas las personas que les ayudaron e hicieron posible este día», señalan desde el consistorio de Bureta.