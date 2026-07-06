Cine y risas en el pabellón de Ambel

La Asociación de Amas de Casa El Olivar de Ambel preparó el viernes 29 de mayo una sesión de cine en el pabellón. «Agradecemos a todos los vecinos y amigos que os habéis acercado al pabellón. Qué alegría ver tantas sonrisas juntas. La película El mejor verano de mi vida nos encantó. Disfrutamos de unas palomitas caseras, la merienda nos sentó genial y terminamos con un bingo», destacan desde la asociación.

Cine y risas en el pabellón. / SERVICIO ESPECIAL

«Hemos comprobado que el valor de las cosas sencillas y que compartir tiempo con los nuestros es el verdadero tesoro del día a día. Vuestro entusiasmo nos da pilas para la próxima, que ya estamos pensando en ella». La asociación quiso también agradecer al ayuntamiento y a la Asociación Amigos de Ambel su apoyo, «ya que sin ellos no habría sido posible esta gran tarde».