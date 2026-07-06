ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Cine y risas en el pabellón de Ambel
La Crónica del Campo de Borja
La Asociación de Amas de Casa El Olivar de Ambel preparó el viernes 29 de mayo una sesión de cine en el pabellón. «Agradecemos a todos los vecinos y amigos que os habéis acercado al pabellón. Qué alegría ver tantas sonrisas juntas. La película El mejor verano de mi vida nos encantó. Disfrutamos de unas palomitas caseras, la merienda nos sentó genial y terminamos con un bingo», destacan desde la asociación.
«Hemos comprobado que el valor de las cosas sencillas y que compartir tiempo con los nuestros es el verdadero tesoro del día a día. Vuestro entusiasmo nos da pilas para la próxima, que ya estamos pensando en ella». La asociación quiso también agradecer al ayuntamiento y a la Asociación Amigos de Ambel su apoyo, «ya que sin ellos no habría sido posible esta gran tarde».
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
- Zaragoza ya no es una capital de provincia
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
- La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias