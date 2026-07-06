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AMANTES DEL MOTOR

Cita a todo gas en el XII Rallysprint de Tabuenca

Más de una treintena de vehículos participaron en una prueba ya consolidada.

Más de una treintena de vehículos participaron en una prueba ya consolidada. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

Tabuenca volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes del motor con la celebración del XII Rallysprint Villa de Tabuenca. Más de una treintena de vehículos participaron en una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo y que volvió a destacar por el espectacular recorrido que atraviesa el conocido Puerto de la Chabola hasta el término de Tierga.

La singularidad de la carretera, con curvas técnicas y un trazado muy dinámico, hizo que pilotos y aficionados disfrutaran intensamente de una jornada marcada por la emoción y la destreza al volante. A pesar de las inclemencias meteorológicas, numerosos vecinos y visitantes se acercaron a distintos puntos del recorrido para animar a los participantes y vivir de cerca el ambiente del rally.

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