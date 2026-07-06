Una cita marcada por los encuentros y la ilustración

Borja ha vuelto a convertirse este año en uno de los escenarios del Festival Aragón Negro, una cita cultural consolidada que combina literatura, ilustración y reflexión en torno al género negro y que ha reunido en la ciudad a destacados creadores y amantes de la cultura.

Morancho presentó ‘La dama de la orquídea púrpura’. / SERVICIO ESPECIAL

La programación comenzó el pasado 22 de mayo con una actividad dirigida al público más joven. Durante la mañana, el ilustrador David Guirao visitó el IES Juan de Lanuza, donde mantuvo un encuentro con el alumnado en formato de charla-coloquio. A lo largo de la sesión, el autor compartió su trayectoria profesional, explicó algunos aspectos de su trabajo como ilustrador y conversó con los estudiantes sobre creatividad, procesos artísticos e inspiración.

La jornada continuó por la tarde en la Casa de las Conchas, que acogió la presentación de La dama de la orquídea púrpura, la última novela de la escritora Beatriz Morancho. El acto permitió a los asistentes acercarse a la obra de la autora y conocer de primera mano las claves de una publicación que despertó un notable interés entre el público asistente.

La segunda cita del festival tuvo lugar el 4 de junio con la participación del reconocido escritor Víctor del Árbol. El autor presentó en Borja su última novela, Las buenas intenciones, obra con la que pone fin a la denominada Trilogía del Sicario sin Nombre.

Durante el encuentro, del Árbol profundizó en los principales temas que articulan la novela, entre ellos la memoria, los conflictos familiares, los dilemas morales y las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de conversar con el escritor y conocer algunos detalles de su proceso creativo, así como las motivaciones que han marcado el desarrollo de una obra caracterizada por su profunda exploración de la condición humana.

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Con este encuentro concluyó la programación de Aragón Negro 2026 en Borja, una edición que ha vuelto a acercar la literatura y la creación artística a la ciudadanía a través de actividades abiertas al público y encuentros con destacados profesionales del ámbito cultural.