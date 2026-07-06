SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
La comarca de Campo de Borja renueva el convenio con la Fundación Atención Temprana
La Crónica del Campo de Borja
La presidenta de Comarca Campo de Borja, María Eugenia Coloma, firmó el pasado 1 de julio el convenio de colaboración con Fundación Atención Temprana para la prestación del Servicio de Atención a la Infancia, el conocido Servicio de Atención Post Temprana. Por parte de Fundación Atención Temprana asistió a la firma Pilar Castillon, gerente de la fundación.
El Servicio de Atención Temprana del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ofrece de forma gratuita un servicio a los niños, hasta los seis años, con dificultades en su desarrollo, que pueden conllevar alguna discapacidad o riesgo de padecerla. El servicio incluye, según cada caso, los tratamientos de logopedia, fisioterapia, y psicoterapia.
El acceso a estos tratamientos deja de prestarse por los servicios públicos a partir de los seis años, no teniendo continuidad durante el resto de la edad pediátrica del niño y hasta los 18 años, que, sin embargo, en muchos casos en necesario seguir recibiendo estos tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para mejorar su desarrollo, crecimiento y socialización, concretamente de los seis a los catorce años, ya a partir de este convenio hasta los 18.
La Fundación Atención Temprana viene desarrollando el Servicio de Atención a la Infancia como una continuidad al Programa de Atención Temprana ampliando la atención a los niños que precisan recibir tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para mejorar su desarrollo, su crecimiento y su socialización a partir de los 6 años de edad.
Este Servicio de Atención Post Temprana para niños a partir de 6 años y hasta los 18 años, se presta desde el centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Borja, con sede en la ciudad de Borja, y va dirigido, entre otras, a familias procedentes de todos los municipios que conforman Comarca Campo de Borja.
Es objeto de este convenio instrumentar la colaboración entre la Comarca Campo de Borja y Fundación Atención Temprana para financiar un porcentaje de los gastos de tratamientos y servicios de los niños que presentan dificultades o trastornos que afecten a su desarrollo, su crecimiento y su socialización en la edad pediátrica y posterior.
El programa está dirigido a menores desde los 6 y hasta los 18 años (Programa: Atención Post Temprana), residentes de hecho y de derecho en alguno de los municipios que integran la Comarca Campo de Borja. De esta forma, pretende apoyar a las unidades familiares que, por escasez de recursos económicos y por los costes del programa, no puedan hacer frente al coste del mismo. El convenio de actuación tiene un presupuesto de 12.000 euros.