La comarca de Campo de Borja renueva el convenio con la Fundación Atención Temprana

La presidenta de Comarca Campo de Borja, María Eugenia Coloma, firmó el pasado 1 de julio el convenio de colaboración con Fundación Atención Temprana para la prestación del Servicio de Atención a la Infancia, el conocido Servicio de Atención Post Temprana. Por parte de Fundación Atención Temprana asistió a la firma Pilar Castillon, gerente de la fundación.

El Servicio de Atención Temprana del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ofrece de forma gratuita un servicio a los niños, hasta los seis años, con dificultades en su desarrollo, que pueden conllevar alguna discapacidad o riesgo de padecerla. El servicio incluye, según cada caso, los tratamientos de logopedia, fisioterapia, y psicoterapia.

El acceso a estos tratamientos deja de prestarse por los servicios públicos a partir de los seis años, no teniendo continuidad durante el resto de la edad pediátrica del niño y hasta los 18 años, que, sin embargo, en muchos casos en necesario seguir recibiendo estos tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para mejorar su desarrollo, crecimiento y socialización, concretamente de los seis a los catorce años, ya a partir de este convenio hasta los 18.

La Fundación Atención Temprana viene desarrollando el Servicio de Atención a la Infancia como una continuidad al Programa de Atención Temprana ampliando la atención a los niños que precisan recibir tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para mejorar su desarrollo, su crecimiento y su socialización a partir de los 6 años de edad.

Este Servicio de Atención Post Temprana para niños a partir de 6 años y hasta los 18 años, se presta desde el centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Borja, con sede en la ciudad de Borja, y va dirigido, entre otras, a familias procedentes de todos los municipios que conforman Comarca Campo de Borja.

Es objeto de este convenio instrumentar la colaboración entre la Comarca Campo de Borja y Fundación Atención Temprana para financiar un porcentaje de los gastos de tratamientos y servicios de los niños que presentan dificultades o trastornos que afecten a su desarrollo, su crecimiento y su socialización en la edad pediátrica y posterior.

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El programa está dirigido a menores desde los 6 y hasta los 18 años (Programa: Atención Post Temprana), residentes de hecho y de derecho en alguno de los municipios que integran la Comarca Campo de Borja. De esta forma, pretende apoyar a las unidades familiares que, por escasez de recursos económicos y por los costes del programa, no puedan hacer frente al coste del mismo. El convenio de actuación tiene un presupuesto de 12.000 euros.