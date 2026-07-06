Comienza la renovación del césped en Borja

Ya se han iniciado las obras de renovación integral del césped del campo de fútbol municipal Manuel Meler, una actuación que supone un nuevo avance en el proceso de modernización de las instalaciones deportivas municipales y que permitirá ofrecer a deportistas y usuarios un espacio más seguro, confortable y adaptado a las necesidades actuales.

La pista de tenis también ha recibido mejoras. / SERVICIO ESPECIAL

La intervención se centra en la sustitución del césped artificial existente por una nueva superficie. Dicha renovación permitirá optimizar las condiciones del terreno de juego, mejorar la seguridad de los deportistas y garantizar una mayor calidad para la práctica del fútbol durante los próximos años.

Esta actuación se enmarca dentro de un proyecto de mejora de las instalaciones deportivas municipales. En las últimas semanas ya ha finalizado la renovación del césped de las pistas de tenis, mientras que, una vez concluyan las obras del campo de fútbol, el proyecto se completará con la modernización del sistema de riego y la instalación de un nuevo marcador electrónico. En conjunto, todas estas actuaciones representan una inversión de 384.000 euros, destinada a mejorar la calidad, funcionalidad y eficiencia de los equipamientos deportivos del municipio.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento de Borja reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua de las infraestructuras deportivas, apostando por instalaciones modernas que respondan a las necesidades de los clubes, las escuelas deportivas y los numerosos vecinos que hacen uso de ellas a lo largo del año.

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Esta actuación permitirá seguir impulsando la práctica deportiva en el municipio, ofreciendo unas instalaciones de calidad acordes con las necesidades presentes y futuras de los usuarios.