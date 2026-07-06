El complejo deportivo se consolida como punto de encuentro veraniego

Con la llegada del verano, el Complejo Deportivo Municipal de Magallón vuelve a consolidarse como uno de los espacios más dinámicos y concurridos del municipio. Sus completas instalaciones y la amplia programación de actividades convierten este enclave en un punto de encuentro para vecinos de todas las edades, combinando deporte, ocio, bienestar y convivencia en un mismo espacio.

El complejo ofrece servicios durante todo el año, destacando el gimnasio municipal, abierto de lunes a viernes, donde los usuarios pueden elegir entre entrenamiento libre o un servicio de entrenador personal. La creciente demanda de este servicio refleja el cambio de hábitos que se está produciendo en la sociedad, con un número cada vez mayor de personas que incorporan la actividad física a su rutina diaria como parte de un estilo de vida saludable.

A ello se suma una completa oferta de instalaciones deportivas y de ocio, entre las que se encuentran una zona de hostelería con terraza, pistas de tenis, pádel y fútbol 3x3, además de las piscinas municipales, compuestas por tres vasos para el baño y una amplia zona de césped completamente renovada. Esta actuación ha permitido mejorar notablemente la comodidad y la imagen del recinto, ofreciendo un entorno más agradable para disfrutar de la temporada estival.

Sin embargo, el Complejo Deportivo Municipal es mucho más que unas instalaciones. Durante los meses de verano se convierte en un auténtico centro de actividad, acogiendo numerosas propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Entre ellas destacan las colonias Artistea, impulsadas por el Ayuntamiento de Magallón, una iniciativa que combina creatividad, aprendizaje y diversión para los más pequeños. También se desarrollan las colonias de verano organizadas por la Comarca Campo de Borja, que permiten a decenas de niños y niñas disfrutar de actividades educativas, deportivas y de ocio durante sus vacaciones.

La programación se completa con los cursos de natación y pádel, así como las sesiones de aquagym, también promovidas por la comarca y que cada verano registran una elevada participación gracias a su carácter saludable y accesible para personas de todas las edades.

Como colofón a la programación deportiva estival, del 20 al 24 de julio el Club Frontenis Magallón organizará un Clinic de Frontenis, una actividad que permitirá acercar esta disciplina a nuevos aficionados y perfeccionar la técnica de quienes ya la practican, poniendo además en valor el trabajo que el club desarrolla durante todo el año.

Pero el Ayuntamiento de Magallón no solo trabaja para ofrecer una programación variada durante el verano, sino que ya planifica nuevas mejoras para seguir adaptando el complejo a las necesidades de los usuarios.

Entre los proyectos previstos para el próximo año destaca la ampliación de la zona del gimnasio, una actuación motivada por el importante incremento de usuarios registrado en los últimos años. El objetivo es crear un espacio más amplio, moderno y funcional que permita seguir dando respuesta a la creciente demanda y continuar fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población.

Asimismo, el consistorio tiene previsto acometer la renovación del cerramiento vegetal que rodea todo el perímetro del complejo deportivo. La actuación contempla la sustitución de los actuales cipreses por una solución paisajística más sostenible, limpia y de menor mantenimiento, eliminando los inconvenientes derivados de la vegetación existente, como la acumulación de restos vegetales o la aparición de plagas y enfermedades. El nuevo diseño permitirá conservar la privacidad de las instalaciones, al tiempo que mejorará la imagen del recinto y ofrecerá un entorno más agradable y respetuoso con el medio ambiente.

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Con esta apuesta por la mejora continua, el consistorio reafirma su compromiso con unas instalaciones que se han convertido en un referente comarcal. Un complejo deportivo pensado para todas las edades, que combina deporte, salud, ocio y convivencia, y que continúa evolucionando para ofrecer a vecinos y visitantes un espacio moderno, accesible y de la máxima calidad.