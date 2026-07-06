El consistorio de Bureta adquiere una casa para el alquiler

El Ayuntamiento de Bureta adquirió el pasado mes de marzo la vivienda situada en la plaza España 1. Dicha adquisición se fundamenta en la rehabilitación y la reforma de las distintas partes del inmueble, según su estado de conservación, con el objetivo de habilitar una vivienda en régimen de alquiler en la planta primera para atraer a nuevos habitantes y potenciar el incremento de la población. Además, el consistorio tiene intención de habilitar en un futuro otra vivienda en la planta segunda y un local para uso municipal en la planta baja.

Compra y rehabilitación del inmueble

Para su adquisición, el consistorio de Bureta solicitó una subvención que la Diputación Provincial de Zaragoza concedió dentro del Plan +Provincia.

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El importe para la compra, rehabilitación y reforma del inmueble para vivienda de alquiler asciende a 340.000 euros, sobre un presupuesto de 350.687 euros.