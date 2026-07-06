El consistorio de Fréscano instala contadores de agua inteligentes

Los vecinos de Fréscano ya disponen de contadores de agua inteligentes que permiten realizar lecturas en tiempo real y de forma telemática. La instalación ha ascendido a casi 38.000 euros y ha sido financiada por el ayuntamiento con cargo a la subvención +Provincia de la Diputación de Zaragoza, por lo que no ha supuesto ningún coste adicional para los vecinos.

El alcalde de Fréscano, Jorge Cuartero, subraya que el nuevo sistema que se ha instalado va a permitir agilizar las lecturas y modernizar la gestión del consumo de agua en el municipio. Así, el consistorio ha reemplazado los más de 180 contadores de agua por nuevos dispositivos telemáticos, que son capaces de enviar a un servidor los datos de consumo y las posibles incidencias.

«Algunos contadores estaban en el interior de las viviendas y no podíamos acceder a ellos para realizar la lectura; otros eran ya antiguos. Con esta actuación, modernizamos el sistema y ganamos comodidad para los vecinos. Lo más importante es que se ha hecho a coste cero», explica. La renovación facilita al ayuntamiento la monitorización de los contadores, así como la recogida de lecturas y la emisión de los recibos del agua.

Además, los nuevos contadores incorporan alarmas para detectar fugas, consumos anómalos, manipulaciones o salidas extremas de agua, entre otras incidencias. Esta herramienta permite al consistorio avisar con rapidez al vecino afectado para que pueda solucionar el problema. «En viviendas de segunda residencia o de familiares, si se produce una incidencia de este tipo, la detectamos a tiempo y evitamos que vaya a mayores», señala el alcalde del municipio.

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Una plataforma para la consulta de los vecinos

A partir de ahora, el Ayuntamiento de Fréscano pretende facilitar el acceso de los vecinos a una plataforma para que puedan consultar directamente los consumos en sus viviendas y monitorizarlos en tiempo real. «Así podrán comprobar el agua que consumen y hacer un uso eficiente de un recurso cada vez más escaso», subraya el alcalde de Fréscano, Jorge Cuartero.