Convivencia y unión por el bienestar de los vecinos de Mallén

El consultorio de Mallén ya disfruta desde el pasado 22 de junio del Mapa de Activos de Salud, desarrollado como parte del proyecto Activando Salud. Esta iniciativa, impulsada por Farmamundi y financiada por la Diputación de Zaragoza, se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro de Salud de Gallur.

El propósito de este proyecto es identificar, destacar y valorar toda la riqueza presente en Mallén que contribuye al bienestar individual y colectivo, así como a la mejora de la calidad de vida. Esto incluye a centros educativos, espacios de encuentro, instalaciones deportivas y culturales, asociaciones, patrimonio natural e histórico, comercios y servicios que enriquecen nuestra comunidad. Pero, sobre todo, hay que destacar el principal activo del municipio: las personas que con su participación y compromiso construyen una comunidad más fuerte.

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Desde el pasado mes de marzo se han organizado varias sesiones en la biblioteca municipal con el objetivo de identificar, fotografiar y clasificar los elementos que hacen de Mallén un pueblo dinámico, saludable y comprometido. Los responsables del proyecto agradecen la participación de todos los vecinos que con su implicación lo han hecho posible.