Las escuelas municipales de jota y música de Borja despliegan todo su talento

Las escuelas municipales de Música Ramón Borobia Paños y de Jota de Borja han puesto el broche final al curso académico con sus tradicionales audiciones y festivales de fin de curso, dos citas consolidadas en el calendario cultural que permiten mostrar a las familias y al público el trabajo realizado por el alumnado a lo largo de todo el año.

Las escuelas municipales de jota y música despliegan todo su talento. / SERVICIO ESPECIAL

La primera cita tuvo lugar en mayo con la audición de la Escuela Municipal de Música, un encuentro que permitió a los estudiantes compartir con el público los conocimientos y habilidades adquiridos.

Las escuelas municipales de jota y música despliegan todo su talento. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la actuación, los asistentes pudieron disfrutar de un variado programa de interpretaciones instrumentales y musicales en el que los alumnos demostraron su evolución técnica y artística, fruto de la constancia, el aprendizaje y el trabajo. La audición se convirtió, además, en una celebración de la música como herramienta de formación, convivencia y crecimiento personal, poniendo de relieve el importante papel que desempeña la escuela en la vida cultural y educativa de Borja.

En junio se celebró el festival de fin de curso de la Escuela Municipal de Jota en el Teatro Cervantes. Alumnos y alumnas de todas las edades ofrecieron una completa muestra de canto, baile y rondalla, poniendo de manifiesto la evolución alcanzada gracias a meses de aprendizaje, esfuerzo y dedicación.

Familiares, amigos y numerosos vecinos respondieron con una excelente acogida a una actuación en la que la música tradicional y el folclore aragonés fueron los grandes protagonistas. Sobre el escenario quedó patente el compromiso de la escuela con la conservación y transmisión de una de las manifestaciones culturales más representativas de Aragón, así como la ilusión de las nuevas generaciones por mantener viva la jota.

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Con estas dos actividades concluye un nuevo curso para ambas escuelas, que continúan consolidándose como referentes en la formación artística del municipio y espacios fundamentales para fomentar el talento, preservar las tradiciones y acercar la cultura y la música a vecinos de todas las edades.