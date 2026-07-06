FESTIVALES DE FIN DE CURSO
Las escuelas municipales de jota y música de Borja despliegan todo su talento
La Crónica del Campo de Borja
Las escuelas municipales de Música Ramón Borobia Paños y de Jota de Borja han puesto el broche final al curso académico con sus tradicionales audiciones y festivales de fin de curso, dos citas consolidadas en el calendario cultural que permiten mostrar a las familias y al público el trabajo realizado por el alumnado a lo largo de todo el año.
La primera cita tuvo lugar en mayo con la audición de la Escuela Municipal de Música, un encuentro que permitió a los estudiantes compartir con el público los conocimientos y habilidades adquiridos.
Durante la actuación, los asistentes pudieron disfrutar de un variado programa de interpretaciones instrumentales y musicales en el que los alumnos demostraron su evolución técnica y artística, fruto de la constancia, el aprendizaje y el trabajo. La audición se convirtió, además, en una celebración de la música como herramienta de formación, convivencia y crecimiento personal, poniendo de relieve el importante papel que desempeña la escuela en la vida cultural y educativa de Borja.
En junio se celebró el festival de fin de curso de la Escuela Municipal de Jota en el Teatro Cervantes. Alumnos y alumnas de todas las edades ofrecieron una completa muestra de canto, baile y rondalla, poniendo de manifiesto la evolución alcanzada gracias a meses de aprendizaje, esfuerzo y dedicación.
Familiares, amigos y numerosos vecinos respondieron con una excelente acogida a una actuación en la que la música tradicional y el folclore aragonés fueron los grandes protagonistas. Sobre el escenario quedó patente el compromiso de la escuela con la conservación y transmisión de una de las manifestaciones culturales más representativas de Aragón, así como la ilusión de las nuevas generaciones por mantener viva la jota.
Con estas dos actividades concluye un nuevo curso para ambas escuelas, que continúan consolidándose como referentes en la formación artística del municipio y espacios fundamentales para fomentar el talento, preservar las tradiciones y acercar la cultura y la música a vecinos de todas las edades.
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