Espacio de encuentro y aprendizaje

Finalizó el jueves 28 de mayo una nueva edición del taller de la memoria, que año tras año sigue contando con una extraordinaria acogida por parte de los usuarios y sus familias. La actividad contó con dos profesoras malleneras que destacan por su implicación y profesionalidad, Elisabet Sesma y Andrea Ibáñez, del Centro de Estudios Motiva2, encargadas de dinamizar y acompañar a este grupo de personas, que respondieron con entusiasmo y participación a todas las actividades propuestas.

El taller se consolida como un espacio de encuentro donde compartir experiencias, intercambiar vivencias y disfrutar del tiempo libre de una forma saludable y enriquecedora. A través de distintas dinámicas, los participantes trabajan la estimulación cognitiva, la comprensión lectora, la escritura, el cálculo, la pintura, el dibujo y diferentes juegos de carácter lúdico. Gracias a todo ello, consiguen activar y reforzar su memoria y capacidades cognitivas, al tiempo que mejoran su autoestima y fomentan las relaciones sociales.

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Como cierre del curso, los alumnos disfrutaron de un desayuno muy animado, que sirvió como despedida. En esta ocasión, las profesoras no pudieron acompañarles, aunque estuvieron muy presentes en el recuerdo y el agradecimiento del grupo. Para finalizar se hizo entrega de los diplomas de asistencia y aprovechamiento.